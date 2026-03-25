Activado el protocolo de Seguridad para Semana Santa y La Veguilla en Benavente

Este miércoles se ha celebrado la Junta Local de Seguridad de la Semana Santa que arrancará este viernes y de las Fiestas de ‘La Veguilla’ que comenzarán el próximo viernes, 10 de abril y en el que han participado los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y administraciones implicadas en la realización y desarrollo del protocolo de seguridad de cara a estos eventos.

Un protocolo, principalmente en las Fiestas de la Veguilla, que según explica el Ayuntamiento que, esta ocasión no ha convocado a los medios de comunicación, se repite año tras año con un “gran resultado, gracias a la implementación de cuerpos como el ‘Equipo Pegaso’ de la Guardia Civil de Zamora que vigilará desde el aire mediante drones o el helicóptero de la Guardia Civil de León”. A estas unidades se sumarán la ‘USECIC’ (Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia) reforzando la presencia en las calles.

Junto a la Guardia Civil, la Policía Local de Benavente reforzará su presencia colaborando con la Guardia Civil en los diferentes escenarios que se presenten especialmente con grandes afluencias de personas, así como la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil, quienes colaboran para el correcto desarrollo de todas las actividades programadas.

Durante la Semana Santa y Fiestas de La Veguilla, ambas fiestas declaradas de Interés Turístico Regional, la Guardia Civil de Tráfico, realizará controles en los accesos a la ciudad para garantizar la seguridad de los ciudadanos.

Datos estables de criminalidad en 2026

En lo relativo a datos de criminalidad, el mes de enero de 2026 refleja un aumento en la criminalidad tradicional y cibercriminalidad respecto al mismo periodo de 2025 mientras que en el mes de febrero, estos datos se han visto reducidos. El principal problema al que los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado se han enfrentado estos meses han sido los robos con fuerza en establecimientos. Hechos propiciados principalmente por dos autores, uno de ellos ya ha sido detenido y se encuentra en prisión.

Desde Subdelegación del Gobierno afirman que continúan trabajando en mejorar estos datos aunque reconocen que los datos de criminalidad en nuestra ciudad son buenos y que la sensación de seguridad en Benavente no se corresponde con los datos que se manejan.