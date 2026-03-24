Estos son los requisitos para reservar plaza y ver la salida del toro enmaromado en Benavente

El Ayuntamiento de Benavente informa desde su Concejalía de Bienestar Social que, a partir del próximo 21 de abril, comienza el plazo de entrega de solicitud para la reserva de espacios en la azotea del antiguo Parque de Bomberos (encima del toril) para contemplar la salida de los astados del miércoles, 3 de junio y sábado, 6 de junio, a partir de las siete y media de la tarde.

En total, el área de Bienestar Social ha reservado 100 espacios para presenciar la salida de los astados. Un total de 50 espacios para personas mayores de 65 años y 50 espacios más para personas con un grado de discapacidad reconocida igual o superior al 65 por ciento o con una movilidad reducida igual o superior al 25 por ciento.

Las 50 plazas reservadas para personas con discapacidad incluyen la plaza del acompañante, es decir, 25 plazas para personas con discapacidad y 25 plazas para acompañantes. Las personas interesadas en ocupar estos espacios y disfrutar de la salida de los astados deberán estar empadronadas en Benavente.

Las solicitudes se deberán presentar en el Registro Municipal del Ayuntamiento de Benavente hasta el próximo 24 de abril. El próximo 8 de mayo se llevará a cabo una Comisión de Valoración y tras la publicación de los listados de admitidos, las personas seleccionadas tendrán hasta el 20 de mayo para recoger las acreditaciones en la Concejalía de Bienestar Social en horario de 11:00 a 13:00 horas.