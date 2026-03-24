La pavimentación de la calle La Rúa en Benavente, a contrarreloj

Tal y como había anunciado la alcaldesa de Benavente, Beatriz Asensio, los trabajos de pavimentación en la céntrica calle de La Rúa de Benavente han comenzado este lunes. La adjudicataria desplegó la maquinaria por la tarde y ha comenzado las actuaciones en esta vía comercial por la zona más cercana a la Plaza de Santa María, lo que ya hace descartar definitivamente el paso de las procesiones de Semana Santa por este tramo de la vía, que era algo que habían pedido desde algunas cofradías.

Asensio explica que "es, sin duda, una buena noticia poder decir que las obras han comenzado después de todas las vicisitudes, pero mejor es cuando terminan". Reconoce la alcaldesa que "las obras causan molestias, eso es indudable, y siempre pedimos disculpas de forma anticipada, pero para que por fin pueda estar bien esa calle pues hay que hacer obras. No podemos tener ya tener la Calle La Rúa como está, que está en un estado lamentable".

Obras de pavimentación en la calle La Rúa. / E. P.

Según recoge el proyecto de actuación en esta calle, presenta innumerables baldosas rotas, muestra las zanjas que se abrieron en su día para renovar las canalizaciones de abastecimiento y saneamiento y se observan la "infinidad de ramales que alojan las acometidas de ambos servicios para cada uno de los inmuebles de este viario".

Aunque el plazo de ejecución de los trabajos es de cuatro meses, las obras deberían estar justificadas antes del 30 de junio, ya que la financiación está sujeta a una subvención directa de la Junta de Castilla y León de 150.000 euros. La intención es que el proyecto esté finalizado antes de la Semana Grande del Toro Enmaromado, puesto que es una calle principal de la carrera del Enmaromado que este año está prevista para el día 3 de junio.

Obras en la calle La Rúa. / E. P.

Las actuaciones han comenzado levantado el viejo pavimento de la zona central de la calle y dejando pasillos a ambos lados para el tránsito de los peatones y para favorecer la actividad comercial en esta calle.

Para el nuevo pavimento se tendrá en cuenta la mejora de la base de firme, que permita el tránsito puntual de vehículos pesados, la colocación de pavimento de dimensiones pequeñas que evite su rotura, por el tránsito puntual de cargas pesadas, así como la eliminación del diseño de delimitación de acera y calzada, manteniendo la coexistencia y delimitando la acera y calzada con hitos, mobiliaro urbano.