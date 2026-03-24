Dos nuevos robos con fuerza en el centro de Benavente: continúa la oleada

Los robos con fuerza en el centro de Benavente continuaron anoche tras los ocurridos en la madrugada del domingo y la semana pasada. Esta vez el blanco fue una cafetería de la Plaza Mayor y la Casa de Cultura La Encomienda.

En el edificio público, el autor del robo, que se llevó monedas y otros objetos, salto la verja exterior, cruzó el patio y rompió los cristales de una ventana. Posteriormente accedió a la segunda planta donde consumo el robo. Al romper los cristales se hirió, y dejó un rastro de sangre, según han informado fuentes de la investigación. Debido a los destrozos causados se han suspendido las clases de la UNEX previstas para hoy.

Este robo pudo producirse con posterioridad al ocurrido en la cafetería de la Plaza Mayor por el mismo autor. La alarma del establecimiento sonó pasadas las doce de la noche y movilizó a la Guardia Civil y a la Policía Local. El autor rompió el cristal de la puerta para colarse en el interior. No ha trascendido qué se llevó del interior.

Estos dos nuevos robos se producen un día después de que fuera asaltada una churrería en la calle Herreros. El autor, I. S., vecino de Benavente, fue detenido poco después. Al romper el cristal de la puerta se cortó y tuvo que ser atendido en el Hospital. Se había llevado monedas, dos cartones de leche y azucarillos. Pasó a disposición judicial ayer al mediodía y fue puesto en libertad.