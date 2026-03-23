Siete bomberos forestales de Benavente trabajan en una nave de basuras, según Ahora Decide

El grupo político Ahora Decide ha denunciado públicamente la situación que considera tercermundista en la que desarrolla su labor la dotación de incendios forestales de la comarca de Benavente, dependiente de la Junta de Castilla y León. Según el comunicado, estos equipos carecen desde hace años de centros de trabajo propios y del equipamiento necesario para garantizar unas condiciones laborales dignas, lo que afecta tanto a su día a día como a la correcta organización del servicio.

De acuerdo con la información trasladada por Ahora Decide, los equipos de incendios forestales se encuentran repartidos en espacios prestados por otras instituciones u organismos, que en algunos casos no reúnen las condiciones mínimas de salubridad. La formación sostiene que estos emplazamientos provisionales se han convertido en la práctica en bases permanentes, sin que se haya acometido una planificación específica para dotar al servicio de infraestructuras adecuadas.

Uno de los casos que Ahora Decide pone como ejemplo es el lugar donde trabajan desde hace años los operarios de la dotación de incendios forestales de Benavente: una nave del servicio de basuras de la Mancomunidad. Esta instalación, según el comunicado, se encuentra “escondida” y comparte espacio con el camión de recogida de residuos y con diverso material en desuso, lo que condiciona de forma directa el entorno laboral de los siete trabajadores que allí pasan buena parte de su jornada.

Entre jaulas de residuos

En esa nave, los siete operarios del servicio comparten el mismo espacio físico en el que se ubica el camión de la basura de la Mancomunidad, así como despieces de máquinas que llevan años sin utilizarse. Además, se almacenan jaulas de gestión de residuos con electrodomésticos viejos y otros restos tecnológicos que, según la denuncia, pueden permanecer allí durante meses a la espera de ser retirados y trasladados a un centro de reciclaje, generando un entorno de trabajo saturado de materiales y residuos.

Ahora Decide subraya que los trabajadores de incendios pasan muchas horas en esa nave, tanto en turnos de día como de noche, lo que les obliga a adaptar el espacio por sus propios medios. Según el comunicado, han tenido que incorporar muebles y electrodomésticos particulares para poder descansar, prepararse un café o calentar el almuerzo o la cena diaria, ante la ausencia de dotaciones básicas proporcionadas por la administración.

La formación denuncia que estos operarios no disponen de un espacio propio diferenciado ni de mobiliario adecuado facilitado por la Junta de Castilla y León. No cuentan, según el texto, con mesas y sillas suficientes para el descanso ni con una cocina equipada para calentar sus comidas, pese a tratarse de un servicio que exige disponibilidad prolongada y turnos continuados, especialmente en épocas de riesgo de incendios.

Los trabajadores afectados son conocidos como los “charlis de incendios forestales” y son personal fijo de la Junta de Castilla y León, según recalca Ahora Decide. El dispositivo está formado por dos equipos de dos personas (conductor y manguerista) y tres vigilantes de torretas, que utilizan este espacio durante los meses en los que no existe peligro de incendios, lo que convierte la nave en su base habitual fuera de la campaña de alto riesgo.

Malos olores

El comunicado detalla que estos trabajadores conviven a diario con los malos olores propios del servicio de basuras, derivados de la presencia permanente del camión de recogida. En muchas ocasiones, el vehículo mantiene residuos en su interior que se van descomponiendo, lo que genera no solo un olor constante, sino también la aparición de insectos asociados a la descomposición de materia orgánica, dificultando incluso la posibilidad de darse una ducha higiénica en jornadas de mucha actividad.

Según Ahora Decide, los trabajadores han trasladado quejas de forma periódica a sus superiores sin que se hayan producido cambios sustanciales en la situación. Además, habrían presentado denuncias anónimas ante la Inspección de Trabajo, que, de acuerdo con la versión del comunicado, no han derivado hasta la fecha en actuaciones visibles ni en modificaciones de las condiciones en las que desarrollan su labor diaria.

La formación considera que este caso es un ejemplo de la falta de planificación en el servicio de prevención y extinción de incendios por parte de la Junta de Castilla y León. En el comunicado se afirma que la administración autonómica no ha mostrado interés en mejorar ni profesionalizar este servicio y se sostiene que la situación descrita supone un incumplimiento de la Ley de Riesgos Laborales que, a juicio de Ahora Decide, debería haber conllevado sanciones a la administración responsable.

En su escrito, Ahora Decide dirige una petición concreta a la Inspección de Trabajo para que compruebe las condiciones laborales de este servicio en toda la provincia, con especial atención al centro de Benavente, ubicado en el término municipal de Villabrázaro. Reclama que se exija a la Junta de Castilla y León la habilitación de un lugar digno para el desempeño del trabajo de estos siete trabajadores y que se apliquen las sanciones pertinentes por las condiciones de insalubridad en las que, según la denuncia, llevan años trabajando estos peones forestales.

Asimismo, el comunicado insta a la Junta de Castilla y León a garantizar a los equipos de las dotaciones de incendios forestales espacios propios acondicionados para realizar su trabajo en condiciones dignas. Ahora Decide reclama también que se asegure la sustitución de las bajas y la cobertura de todas las plazas vacantes, al considerar que en la actualidad estas necesidades no están siendo atendidas, lo que repercute en la organización y eficacia del servicio.