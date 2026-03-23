La Policía Local de Benavente formula más de 600 denuncias de Tráfico en lo que va de año
Tramitadas 62 denuncias por incumplir la Ordenanza Cívica, de las que 13 son por molestias a vecinos y 11 por falta de respecto a la autoridad; 26 más por la de Venta Ambulante; y una denuncia más ante Subdelegación de Gobierno por portar y exhibir armas prohibidas.
La Concejalía de Hacienda del Ayuntamiento de Benavente ha trasladado a los grupos de la oposición el balance actualizado de denuncias en materia de Tráfico, correspondiente a los primeros meses del año, con datos facilitados por la Policía Local.
Durante el mes de enero se formularon un total de 247 denuncias de tráfico. A esta cifra se suman 25 denuncias relacionadas con documentación —como ITV, seguro del vehículo o permiso de conducción— que fueron derivadas a la Jefatura Provincial de Tráfico, al tratarse de competencias ajenas al ámbito municipal. En cuanto al servicio de estacionamiento regulado (ORA), en enero se registraron 961 avisos de denuncia, de los cuales 810 fueron anulados por los propios usuarios, mientras que 151 continuaron su tramitación.
Durante el mes de febrero, la actividad sancionadora experimentó un incremento, alcanzando las 302 denuncias de tráfico. Asimismo, se contabilizaron 38 denuncias vinculadas a documentación, también remitidas a la Jefatura Provincial de Tráfico para su correspondiente gestión. En el ámbito de la ORA, se registraron 1.036 avisos de denuncia, con 892 anulaciones y 144 expedientes tramitados.
Por lo que respecta al mes de marzo, hasta el día 19 la Policía Local ha formulado 53 denuncias de Tráfico. Además, entre el 1 y el 17 de marzo se han registrado 21 denuncias relativas a documentación, igualmente derivadas a la administración competente.
Incumplimiento de ordenanzas
En relación con las denuncias por incumplimiento de las ordenanzas municipales, el Ayuntamiento informa de que se han formulado diversas denuncias en distintos ámbitos.
Respecto a la Ordenanza Cívica Municipal, se han registrado 62 denuncias, entre las que figuran:
- 2 por incumplimiento del horario permitido
- 11 por falta de respeto a la autoridad
- 13 fruto de molestias ocasionadas a los vecinos
- 3 por orinar en la vía pública
- 1 por exponer vehículos en la vía pública
- 2 por deterioro de bienes públicos
En aplicación de la Ordenanza Reguladora de Venta Ambulante, se han formulado 26 denuncias, de las cuales 24 corresponden a falta de exposición de la autorización municipal y dos más a ocupación superior a la autorizada.
En materia de ruidos y vibraciones, se han interpuesto 4 denuncias por contaminación acústica fuera del horario permitido.
Mientras que, ante la Subdelegación del Gobierno se ha tramitado 1 denuncia en aplicación de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de Protección de la Seguridad Ciudadana, por portar y exhibir armas prohibidas.
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