La jueza vuelve a dejar en libertad al ladrón que tiene en jaque al centro de Benavente

I. S., vecino de Benavente de 56 años de edad, ha sido puesto en libertad este mediodía tras ser detenido anoche tras causar daños cuantiosos en el acceso a una churrería de la calle Herreros de donde se llevó una cantidad indeterminada de monedas y dos litros de leche. Hace apenas una semana, protagonizó otro robo con el mismo modus operandi en una tienda de la misma calle. En ambos casos extrajo una alcantarilla y la utilizó para romper los cristales de las puertas y acceder al interior. Las cámaras de seguridad le grabaron.

El último caso se produjo este domingo a las 11.30 horas. Fue detenido poco después. Estaba herido por la rotura del cristal y fue trasladado al Hospital, donde fue atendido. Los agentes le cogieron con la leche que se había llevado y que los propietarios del establecimiento reconocieron, además de azucarillos con el logo de la cafetería.

Tras pasar a disposición judicial la jueza lo ha dejado de nuevo en libertad. Ya ha sido detenido en varias ocasiones. Hace dos meses fue sorprendido por la Policía Local cuando robaba en una tienda de la misma calle. Esta situación está generando una alarma generalizada en el comercio de esta zona de Benavente.

Salir de casa para robar por las noches

I. S. vive en una casa cercana a la zona. Es drogodependiente, pero no toma el tratamiento, según han confirmado fuentes de la investigación. Desde enero, en todos los robos que le imputa la Guardia Civil ha seguido el mismo modus operandi. Sale de madrugada y actúa en los comercios cercanos rompiendo escaparates o los cristales de las puertas con adoquines. Ahora utiliza alcantarillas. Así ha accedido a bares, barberías, tiendas de alimentación y de productos de regalo. Después de cada robo regresa a su casa.

En la zona también se han perpetrado hasta tres robos en un estanco en apenas un mes, aunque en este caso, la Guardia Civil considera que la autoría tiene que ver con bandas organizadas que vienen de fuera con el objetivo fijado. El establecimiento cuenta con fuertes sistemas de seguridad.

Robo en una tienda de Herreros la semana pasada. El detenido hoy uso también un alcantarilla extraída en la misma calle. / J. A. G.

De cualquier modo, en la calle Herreros, los comerciantes gestionan como pueden su indignación por la sensación de inseguridad, "impunidad y falta de vigilancia" con la certeza de que, de nuevo en libertad este vecino, se volverán a producir más robos con los daños y los costes que esto supone para los establecimientos.

Las cámaras de seguridad, que le han grabado en varias ocasiones dentro y fuera de los establecimientos y las alarmas que suenan cada vez que hay un robo, no parecen haber ido más allá un aparente efecto disuasorio mientras los afectados y los comerciantes de la zona se preguntan cuándo se producirá el próximo robo, a quién le tocará esta vez y hasta cuándo se mantendrá esta situación.