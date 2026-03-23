La exposición "Capa Ibérica" amplía las visitas hasta el viernes 27, en Casa Solita de Benavente

Tras el éxito y el número de visitantes a la exposición temporal 'Capa Ibérica 2026' que puede verse en el Centro Cultural Soledad González de Benavente, la Asociación Cultural Amigos de la Capa de Benavente y la Asociación Cultural Son de Los Valles, como encargada del montaje expositivo de la misma, han decido prorrogarla unos días más para el disfrute de todas aquellas personas que no han tenido oportunidad de poderla visitar hasta el momento. La exposición podrá visitarse hasta el próximo viernes.

'Capa Ibérica 2026' muestra 18 capas, prácticamente antiguas en su totalidad, de diferentes orígenes y procedencias de las provincias de Zamora, León y Salamanca, además de una representación de la Indumentaria tradicional y joyería popular de Los Valles de Benavente.

El horario sería:

Del lunes 23 al jueves 26 de marzo:

Mañanas: De 10 a 14 horas

Tardes: De 17 a 21 horas

Y el viernes 27 de marzo, solo en horario de mañana