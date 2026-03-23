Detenido en Benavente el autor de un robo con fuerza en un comercio de la zona centro

La Policía Local de Benavente ha procedido a la detención del presunto autor de un robo con fuerza cometido en un establecimiento situado en la calle Herreros y fue posteriormente puesto a disposición de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para la instrucción de las diligencias correspondientes.

Los hechos se produjeron a las 23:26 horas, cuando se recibió una llamada en la Central de Policía alertando de la existencia de golpes en un local de la calle Herreros. Una vez personada la patrulla en el lugar, los agentes comprobaron que los cristales de las dos puertas de entrada al establecimiento se encontraban totalmente fracturados, observando indicios claros de acceso al interior por ese punto.

De manera inmediata, la patrulla inició la búsqueda del posible autor, logrando interceptarlo en una de las calles próximas al suceso.

Los agentes procedieron a su identificación, detención y lectura de derechos. Entre los efectos que portaba se hallaron productos alimenticios, coincidiendo con los objetos que posteriormente fueron reconocidos como sustraídos del establecimiento. Según ha podido saber este medio el autor del robo se llevó cartones de leche y el contenido de la caja registradora.

El presunto autor presentaba diversos cortes en las manos, por lo que fue trasladado por la Guardia Civil al Hospital Comarcal de Benavente para la realización de las curas oportunas y la emisión del correspondiente parte médico.

Asimismo, en la calle San Antón fue localizada una tapa de alcantarilla, presuntamente utilizada para fracturar los cristales de acceso al local. La Policía Local contactó con la propietaria del establecimiento afectado informándole de lo sucedido y de los trámites a seguir para formalizar la correspondiente denuncia ante la Guardia Civil.

Con esta intervención, la Policía Local de Benavente detiene por segunda vez en lo que va de año al autor de un robo en establecimientos de la calle Herreros. La anterior actuación de características similares tuvo lugar el pasado mes de enero.

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Desde el Ayuntamiento de Benavente y la Policía Local se destaca la rápida actuación de los agentes y la colaboración ciudadana, fundamentales para la localización y detención del presunto autor.