Crece la indignación en el comercio de Benavente golpeado por los robos: "Solo queremos trabajar tranquilos"
El sector pide la adopción de medidas preventivas que disuadan a los autores de estos actos que "son reincidentes, son toxicómanos, pero es que, además, nos sentimos indefensos"
La preocupación crece en la zona centro de Benavente ante los incesantes robos con fuerza en establecimientos comerciales. Los sucesos se vienen repitiendo durante meses en los que son varios los negocios que han sido asaltados con un patrón que inquieta especialmente a los afectados, ya que no dudan en emplear la fuerza, destrozando puertas y ventanas para acceder al interior de cada establecimiento.
Lejos de producirse únicamente durante la madrugada, como era habitual en este tipo de delitos, algunos de estos robos se han llevado a cabo en horarios menos discretos, como el sucedido antes de la media noche de este domingo en plena calle céntrica de Herreros.
Ha incrementado la sensación de inseguridad entre comerciantes y también los vecinos. Esta circunstancia ha generado un fuerte malestar en el sector, que denuncia una situación cada vez más difícil de sostener. Y es que los daños materiales, en muchos casos, superan incluso el valor de lo sustraído. A ello se suma el impacto psicológico que supone para los propietarios encontrarse con sus negocios vandalizados, así como la incertidumbre constante ante la posibilidad de convertirse en el siguiente objetivo.
“Son pocos los comercios que quedan ya por aguantar estos asaltos”, señala uno de los comerciantes. “Se cuentan con los dedos de una mano”, añade.
El representante del comercio en la CEOE-Cepyme, Ernesto Cadenas, lamenta la situación que “aguanta” el sector desde hace meses. “Son reincidentes, son toxicómanos, pero es que, además, nos sentimos indefensos. Son detenidos, entran por un lado y salen por otro. Nos dicen que mientras no haya denuncias no se puede hacer más”, explicó.
Ante este escenario, los comerciantes reclaman una respuesta contundente que ponga freno a esta escalada delictiva y la adopción de medidas preventivas que disuadan a los autores de estos actos.
Mientras tanto, el tejido comercial de Benavente intenta resistir, unido por la preocupación y la exigencia de recuperar la tranquilidad perdida. “Hay una sensación de impotencia total en el comercio, lo único que queremos es trabajar tranquilos”, añade.
Algunos comerciantes hablan, incluso, de realizar patrullas ciudadanas para “disuadir a los cacos”.
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