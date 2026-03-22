Urbanismo de Benavente sobre la calle Tejares: "Gestionamos con responsabilidad una deuda heredada"

La Concejalía de Disciplina Urbanística de Benavente responde a las declaraciones conjuntas y por separado de los grupos municipales de la oposición (PSOE e Izquierda Unida) tras sus recientes críticas sobre las actuaciones en la Calle de los Tejares y la política de pavimentación municipal. Señala la concejalía que "es necesario aclarar los hechos con rigor institucional para evitar que la desinformación prevalezca sobre la realidad técnica de la gestión pública".

En este sentido hace hincapié en que "las competencias no son opinables. La gestión del ciclo integral del agua está delegada en Aquona mediante concesión administrativa. El Ayuntamiento ejerce funciones de control, pero no dirige operativamente las urgencias de la red. Cuando una fuga compromete el suministro o la seguridad pública, la normativa vigente obliga a actuar de inmediato. Calificar esta obligación legal como falta de previsión o improvisación ignora el marco competencial y la realidad técnica de los servicios públicos".

Respecto a la acusación de realizar un "lavado de cara" mediante pavimentaciones, asegura que "si en estos años se están ejecutando numerosas obras de asfaltado y adoquinado es debido exclusivamente a que la situación heredada era especialmente deficiente en lo que a pavimentación se refiere. Esto se constata en la gran cantidad de actuaciones que se están llevando a cabo actualmente, fruto de no haber sido realizadas cuando era necesario. No se trata de obras cosméticas, sino de sanear una deuda urbana acumulada que afectaba gravemente a la seguridad vial y a la calidad de vida de los vecinos".

En relación con la Calle de los Tejares y la coordinación entre redes y pavimento, "la gestión municipal se enfrenta a recursos limitados y a urgencias sobrevenidas. Que una red envejecida sufra averías recurrentes, incluso tras una reparación del pavimento, no es síntoma de incapacidad, sino del estado estructural de las tuberías que requieren inversiones millonarias y planificación a largo plazo. Levantar la pavimentación para reparar una fuga urgente no invalida la obra previa, es una circunstancia inherente al mantenimiento de un casco urbano con redes antiguas". Y añade que "el compromiso del Ayuntamiento es reparar siempre los cortes con los máximos estándares de calidad, priorizando el servicio al ciudadano".

Señala también que "la crítica política es legítima en una democracia, pero la demagogia no ayuda a resolver problemas. Convertir una reparación necesaria en un relato de "falta de previsión" sin atender al contexto heredado solo genera desconfianza en las instituciones. Quien quiera aportar propuestas concretas para mejorar la gestión del agua o del urbanismo tiene las puertas de este Ayuntamiento abiertas. Lo que no aceptamos es juzgar la gestión municipal ignorando la normativa, las competencias delegadas y el esfuerzo que supone corregir las deficiencias acumuladas durante años".