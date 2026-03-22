El PSOE de Benavente denuncia "improvisación" en las obras, tras la avería de agua en la Calle de los Tejares a pocos días de su pavimentación

El PSOE de Benavente considera que el paquete de pavimentaciones que está llevando a cabo el Equipo de Gobierno en distintos viales de la ciudad es el reflejo de su forma de gobernar "un lavado de cara, sin afrontar los problemas reales". Algo que, consideran, "ha sucedido en la Calle de los Tejares", donde una avería de agua a los pocos días de ser pavimentada obliga a levantar el pavimento.

Para los socialistas "la incapacidad para llevar a cabo las inversiones en la ciudad por parte del Equipo de Gobierno es una constante" y consideran que "recurren a la pavimentación porque son las actuaciones más sencillas y más rápidas". Para el PSOE esto es "un parche, puesto que no se está acometiendo la renovación de las redes ni de abastecimiento ni saneamiento; lo cual supone que siga habiendo averías y que nos encontremos con situaciones como la acontecida en la Calle de los Tejares, que a los pocos días de haberse pavimentado, se ha producido una avería, por lo que hay que abrir una zanja y el corte en el nuevo pavimento quedará ahí".

Obras en la Calle de los Tejares. / .

El Grupo Municipal Socialista pide al Equipo de Gobierno de PP y Vox, "que lleve a cabo las actuaciones completas, que no basta con pavimentar, sino que la red tanto de abastecimiento como de saneamiento es vieja". Recuerdan que durante su mandato se renovaron barrios enteros, pero "siguen quedando muchas tuberías viejas, deterioradas e incluso algunas de fibrocemento; lo cual requiere actuaciones globales, tanto en la red de agua como en el soterramiento de otros servicios existentes".

Solicita también al Equipo de Gobierno, "que dejen de improvisar y planifiquen las actuaciones que se llevan a cabo para evitar situaciones como la citada anteriormente, pues no es una novedad el mal estado de la red en esa calle, con averías de forma recurrente; habiéndose constatado más de cinco averías en los últimos dos años".