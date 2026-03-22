La Junta Pro Semana Santa de Benavente edita 3.000 revistas en nuevo formato

La Junta Pro Semana Santa de Benavente ha presentado una nueva edición de su Revista de Semana Santa de la que ha editado 3.000 ejemplares en un formato diferente a ediciones anteriores para hacerlo "más vistoso", según explicó el presidente de la junta de cofradías, Paulino Galván.

El contenido de la revista contempla un saluda de la alcaldesa, Beatriz Asensio, quien explica que el Ayuntamiento sigue trabajando "con firmeza y convicción para alcanzar la declaración de Fiesta de Interés Turístico Nacional", que considera "justo y merecido". También hay un saluda de Galván hace hincapié en "el calor humano de un pueblo que sabe abrir sus puertas" en cada Semana Santa.

Hay varios apartados. El dedicado a la Santa Vera Cruz aborda el "Medallón Relicario de la Virgen de la Soledad" que ha participado en la exposición "Verónicas, el eco del Santo Rostro", en Jaén. El del Santo Entierro expone a San Juan y la Virgen ante el Sepulcro; y la sección de las Damas de la Luz y la Soledad cuentan con un espacio para el saluda de su presidenta.

El apartado "Retazos de la historia" recuerda el incendio del rostro de la Virgen de la Soledad, gracias a la colaboración de José María Esguevillas Castro.