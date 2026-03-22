IU Benavente denuncia "falta de previsión" del equipo de Gobierno de PP y Vox en las obras de la Calle de los Tejares

Izquierda Unida de Benavente denuncia la falta de previsión del equipo de Gobierno municipal. "Cuestión que ha quedado una vez más evidenciada, con una de las últimas obras, concretamente en la Calle de los Tejares, donde el martes se procedió a su pavimentación y el viernes, operarios de Aquona, empresa responsable del mantenimiento y reparación del suministro de agua de uso doméstico, procedieron al picado en dicha calle, para la reparación de una avería en la tubería de agua sanitaria".

Recuerda IU que en esa misma calle en 2025, "tuvieron que picar y reparar al menos en tres ocasiones, comunicando responsables de la empresa esta circunstancia recurrente, advirtiendo de la necesidad de sustituir la tubería, al estar muy vieja y deteriorada", algo que corresponde exclusivamente al Ayuntamiento de Benavente, y que "ha hecho caso omiso".

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Obras en la calle Tejares. / .

Para IU "la falta de diligencia por parte de los responsables municipales, sumada a su falta de previsión, concluye en una chapuza más de quienes saben agitar muy bien la bandera, pero gestionando no son capaces de mover ni un dedo".