España y Portugal se unen en Benavente bajo una misma capa

Benavente se ha convertido este fin de semana en referente para la historia y tradición, durante el II Encuentro de la Capa Ibérica, que ha contado con el pregón del catedrático Eduardo Fuentes Ganzo, que puso el acento en el valor simbólico de este atuendo como nexo entre pueblos. “Hoy nuestras calles ven pasar historia viva”, proclamó ante decenas de capistas llegados de distintos puntos de España y Portugal, y concentrados en la Plaza Mayor.

El pregonero destacó el carácter del evento como espacio de unión entre territorios separados solo por una línea administrativa. "Es solo una raya, pintada en un mapa”, afirmó, para subrayar que la tradición compartida va mucho más allá de las fronteras. En ese sentido, defendió que la capa representa “un mismo abrigo para dos naciones”, en referencia a España y Portugal.

Durante su intervención, Fuentes Ganzo recordó que esta prenda ha acompañado a generaciones a ambos lados de la península, desde el mundo rural hasta la vida cotidiana, evocando incluso escenas familiares. “Vuestro abuelo os abrigaba quitándose la capa parda para ponerla sobre vuestros hombros infantiles”, señaló, reforzando esa idea de herencia cultural transmitida de generación en generación.

II Encuentro de la Capa Ibérica en Benavente. / E. P.

El discurso también situó este encuentro en un contexto histórico más amplio, aludiendo a momentos en los que la capa tuvo un papel relevante, como el motín de Esquilache, recordando que “todo esto fue por la reivindicación de una capa, del objeto que hoy lucimos y del que nos sentimos orgullosos”.

Pero más allá de la historia, el mensaje central giró en torno a la identidad compartida. “La tradición que nos aúna hoy aquí” fue presentada como una expresión de vínculos ancestrales entre territorios del noroeste ibérico, donde costumbres, colores y celebraciones siguen conectando comunidades a ambos lados de la frontera.

II Encuentro de la Capa Ibérica en Benavente. / E. P.

El momento más emotivo llegó en el cierre del pregón, cuando el orador sintetizó el sentido del encuentro indicando que "bajo una capa cabe un caballero, un pastor, un amigo, pero hoy, aquí, en Benavente, bajo una misma capa, cabe toda la historia de la raya, toda la hermandad de los pueblos”.

II Encuentro de la Capa Ibérica en Benavente. / E. P.

Tras el pregón continuó el encuentro con un pasacalles desde la Plaza Mayor a la iglesia de Santa María que estuvo acompañado por la música de Luis Antonio Pedraza y el grupo de Folklore Manteos y Monteras de Aliste. Esta agrupación deleitó a los presentes tras la misa con una actuación en la Plaza de la Madera.