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Sofocado un fuego en una vivienda en Uña de Quintana

Los efectivos de los bomberos procedieron a la extinción del incendio y a la posterior ventilación del inmueble

Intervención de los bomberos para sofocar el fuego.

Intervención de los bomberos para sofocar el fuego. / Cedida

Eva Ponte

Efectivos del Consorcio Provincial actúan en el incendio de una vivienda en Uña de Quintana. Según informa Diputación Provincial de Zamora se recibe una llamada a las 14:55 horas de este sábado en el Parque de Bomberos Zona Norte del Consorcio Provincial de Prevención y Extinción de Incendios, Salvamentos y Protección Civil de la Diputación de Zamora, con base en Rionegro del Puente que alertó de un incendio declarado en una vivienda situada en la calle Constitución de la localidad de Uña de Quintana.

Intervención de los bomberos para sofocar el fuego.

Intervención de los bomberos para sofocar el fuego. / Cedida

De forma inmediata, se desplazaron hasta el lugar una autobomba y un vehículo de altura. Los efectivos procedieron a la extinción del incendio y a la posterior ventilación del inmueble.

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Afortunadamente, no se han registrado daños personales, señala Diputación. Una vez finalizadas las labores, los efectivos regresaron al parque de bomberos.

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