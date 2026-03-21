Sofocado un fuego en una vivienda en Uña de Quintana
Los efectivos de los bomberos procedieron a la extinción del incendio y a la posterior ventilación del inmueble
Efectivos del Consorcio Provincial actúan en el incendio de una vivienda en Uña de Quintana. Según informa Diputación Provincial de Zamora se recibe una llamada a las 14:55 horas de este sábado en el Parque de Bomberos Zona Norte del Consorcio Provincial de Prevención y Extinción de Incendios, Salvamentos y Protección Civil de la Diputación de Zamora, con base en Rionegro del Puente que alertó de un incendio declarado en una vivienda situada en la calle Constitución de la localidad de Uña de Quintana.
De forma inmediata, se desplazaron hasta el lugar una autobomba y un vehículo de altura. Los efectivos procedieron a la extinción del incendio y a la posterior ventilación del inmueble.
Afortunadamente, no se han registrado daños personales, señala Diputación. Una vez finalizadas las labores, los efectivos regresaron al parque de bomberos.
- Lácteas Cobreros, de cinco camiones en Zamora a facturar 58 millones y exportar a 36 países
- 120 vecinos de El Ferial en Benavente inician acciones por las obras de una clínica privada
- Unos 30 vendedores ambulantes de Benavente, sancionados por no exhibir autorización en una oleada de denuncias
- La Diputación de Zamora adjudica la reparación integral del puente sobre el río Eria en Villaferrueña por 219.000 euros
- Resultado de las elecciones autonómicas en Benavente: El PSOE resiste y vuelve a ganar pese a la recuperación del PP y el fuerte avance de Vox
- ¿Qué han votado tus vecinos? El resultado en Benavente, calle a calle, de las elecciones autonómicas de Castilla y León
- Le recrimina que mire el móvil, le insulta y le agrede en Benavente: esta ha sido su condena
- Una nueva pelea en Benavente se salda con un varón herido en un ojo