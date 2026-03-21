La Ronda Lírico-Pasional de la Semana Santa de Benavente, escenario vivo del patrimonio

La iglesia de San Juan del Mercado ha acogido un recorrido por espacios emblemáticos de Benavente, a través de la Ronda Lírico-Pasional, un acto enmarcado en la programación previa a la Semana Santa, organizado por la Junta de Cofradías. El recorrido ha ido poniendo en valor espacios emblemáticos de la ciudad, combinando tradición, patrimonio y sentimiento cofrade.

El acto dio comienzo en la portada sur de la Iglesia de San Juan del Mercado. "La Ronda Lírico-Pasional que nos disponemos a iniciar, viene a ser un año más el anuncio inminente de la pasión Benaventana", explicó la Junta Pro Semana Santa. A través del recorrido "nos adentraremos en el sentimiento piadoso y arraigado de Benavente, mediante diversas composiciones literarias que harán que nos acerquemos al pasado cultural y religioso de nuestra ciudad, siendo a su vez homenaje merecido a las cofradías y hermandades cargadas de historia y antiquísimas costumbres".

Durante la Ronda Lírico-Pasional el altar permaneció a oscuras. / E. P.

El texto que acompaña esta ronda también recuerda el origen histórico de estas comitivas. "La Ronda, cuyo origen es la comitiva de vigilancia que se formaba para la seguridad y el orden de los lugares amurallados, nos ha dejado diversas reminiscencias en el callejero de nuestra ciudad. Por citar algunas de ellas nos encontramos con las Rondas de los Pelambres, del Cabildo, de la Rancha, de San Bernardo, de San Francisco, de San Miguel, o de San Bartolomé…".

El recorrido continuó con una segunda estación en la portada sur de la Iglesia de Santa María la Mayor y una tercera en la fachada del Hospital de la Piedad, manteniendo el carácter simbólico del itinerario.

Pórtico Musical interpretado por el Coro de la Escuela Duquesa Pimentel. / E. P.

Durante la ronda han participado integrantes de la Asociación Cultural Amigos de la Capa. "Rememorando las rondas nocturnas, contribuyen con su participación para dar realce al acto, portando con solemnidad y elegancia la capa tradicional. Junto con los miembros de cofradías y de la Junta Pro Semana Santa, colaboran también con su presencia en esta Ronda Lírico Pasional".

Tras la ronda, tuvo lugar el Pórtico Musical en el interior del templo, con la actuación del Coro María Josefa Pimentel, de la Escuela de Música, que interpretó un repertorio sacro como preludio de la Semana Santa. El programa incluyó el "Requiem" (arias "Libérame" y "Requiem aeternam") de Emilio Antón; "Sanctus", de Franz Schubert; "Stabat Mater", de Zoltán Kodály; y "Signore delle Cime", de Bepi de Marzi, bajo la dirección de Susana Barrientos Rodrigues.

Representantes de la Junta Pro Semana Santa y de la corporación municipal, con los ganadores del Concurso de Fotografía. / E. P.

El acto concluyó con el canto de la Salve y la entrega de premios del IX Concurso de Fotografía 2026, que reconocieron a Yazmina Inés Franganillo Iglesias, Monami Mihara y Rebeca Martín Méndez.