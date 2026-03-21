El nuevo centro multicultural encara su recta final mientras el Ayuntamiento busca financiación para ponerlo en marcha

Las obras del futuro centro multicultural de Benavente que se llevan a cabo en el antiguo mercado de abastos con cargo a los fondos europeos PIREP "avanzan con paso firme" y con un horizonte más despejado tras la reciente concesión de una prórroga en los plazos de ejecución, según explica la alcalde de Benavente, Beatriz Asensio. El proyecto podrá prolongarse hasta el 30 de junio de 2026, una ampliación que permitirá llegar mejor a la justificación.

Asensio insiste en que esta prórroga responde a una medida que afecta a numerosos municipios con proyectos similares. En este sentido, la regidora ha querido salir al paso de "interpretaciones políticas" sobre el origen de la ampliación de plazos y subraya que la gestión se ha realizado desde el propio Ayuntamiento con el apoyo de los técnicos municipales.

En cuanto al estado actual de la obra, los trabajos continúan desarrollándose a buen ritmo, aunque sin un porcentaje concreto de ejecución confirmado. La alcaldesa tiene previsto realizar una visita en los próximos días para evaluar de primera mano los avances, en una fase en la que ya se trabaja en la distribución interior del edificio con trasdosados.

Uno de los contratiempos surgidos durante la ejecución, relacionado con la impermeabilización de la cubierta, ya ha sido resuelto sin impacto económico para las arcas municipales ni retrasos en el calendario. Más allá de la obra en sí, el Ayuntamiento ha comenzado a planificar el siguiente paso que es dotar de contenido al nuevo espacio. En estos momentos, el equipo de gobierno trabaja en la búsqueda de líneas de financiación que permitan amueblar y equipar el inmueble, combinando posibles subvenciones con recursos propios, según Asensio. El objetivo es evitar que el edificio quede sin uso una vez finalizado. Para ello, se estudia la configuración de distintos espacios polivalentes que permitan acoger charlas, exposiciones y actividades culturales, ampliando así la oferta municipal y aliviando la presión sobre instalaciones ya existentes.

La falta de espacios disponibles es, precisamente, uno de los problemas que se pretende resolver con esta nueva infraestructura. Actualmente, equipamientos como la Casa de Cultura o el Centro Cultural Soledad González registran una alta demanda que en ocasiones limita la programación tanto de asociaciones como del propio Ayuntamiento.

En este contexto, el futuro centro multicultural se plantea como una pieza clave para diversificar y ampliar la actividad cultural en el municipio, especialmente por su ubicación estratégica en pleno centro.

"El proyecto no ha estado exento de dificultades desde su origen", insiste la alcaldesa y señala que "cuando asumimos la gestión municipal no había nada más que la subvención concedida, no había ni memorias, ni proyecto, nos obligó a partir de cero y a redefinir la financiación. Pese a ello, el Ayuntamiento mantiene su compromiso de culminar esta obra".