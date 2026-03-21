Una maniobra de aparcamiento termina en atropello accidental en Benavente

La Policía Local de Benavente intervino en la tarde de ayer, a las 18:49 horas, en un atropello accidental ocurrido en la calle Vía del Canal, en el que resultó herida una mujer de avanzada edad. Según informa el Ayuntamiento de Benavente, atendiendo a la información recabada en el lugar, el suceso se produjo cuando la mujer, integrante de un matrimonio octogenario, se bajó del vehículo para indicar a su marido cómo realizar una maniobra de estacionamiento. En ese momento, el conductor, al dar marcha atrás, la golpeó accidentalmente en una pierna, lo que provocó su caída al suelo.

Hasta el lugar se desplazó una patrulla de la Policía Local, que atendió la incidencia. La mujer presentaba dolor en una pierna y en la cadera como consecuencia del golpe y de la caída, aunque en principio sus lesiones no revestían gravedad.

Finalmente, fue trasladada al hospital por su marido para ser atendida.