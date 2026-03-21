Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Real Madrid Castilla - Zamora CFRebaños protegidos por burros de raza asnal en ZamoraEntrevista a Carlos Rodríguez, nuevo alcalde de ToroAVE laboral en Zamora
instagramlinkedin

Una maniobra de aparcamiento termina en atropello accidental en Benavente

El incidente, ocurrido entre un matrimonio octogenario, ha tenido lugar en la calle Vía del Canal

Cuartel de la Policía Local de Benavente en la calle Villalpando.

Cuartel de la Policía Local de Benavente en la calle Villalpando.

Eva Ponte

La Policía Local de Benavente intervino en la tarde de ayer, a las 18:49 horas, en un atropello accidental ocurrido en la calle Vía del Canal, en el que resultó herida una mujer de avanzada edad. Según informa el Ayuntamiento de Benavente, atendiendo a la información recabada en el lugar, el suceso se produjo cuando la mujer, integrante de un matrimonio octogenario, se bajó del vehículo para indicar a su marido cómo realizar una maniobra de estacionamiento. En ese momento, el conductor, al dar marcha atrás, la golpeó accidentalmente en una pierna, lo que provocó su caída al suelo.

Hasta el lugar se desplazó una patrulla de la Policía Local, que atendió la incidencia. La mujer presentaba dolor en una pierna y en la cadera como consecuencia del golpe y de la caída, aunque en principio sus lesiones no revestían gravedad.

Noticias relacionadas y más

Finalmente, fue trasladada al hospital por su marido para ser atendida.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Lácteas Cobreros, de cinco camiones en Zamora a facturar 58 millones y exportar a 36 países
  2. 120 vecinos de El Ferial en Benavente inician acciones por las obras de una clínica privada
  3. Unos 30 vendedores ambulantes de Benavente, sancionados por no exhibir autorización en una oleada de denuncias
  4. La Diputación de Zamora adjudica la reparación integral del puente sobre el río Eria en Villaferrueña por 219.000 euros
  5. Resultado de las elecciones autonómicas en Benavente: El PSOE resiste y vuelve a ganar pese a la recuperación del PP y el fuerte avance de Vox
  6. ¿Qué han votado tus vecinos? El resultado en Benavente, calle a calle, de las elecciones autonómicas de Castilla y León
  7. Le recrimina que mire el móvil, le insulta y le agrede en Benavente: esta ha sido su condena
  8. Una nueva pelea en Benavente se salda con un varón herido en un ojo

Una mujer octogenaria baja del coche en Benavente para ayudar a aparcar a su marido y la atropella durante la maniobra

Una mujer octogenaria baja del coche en Benavente para ayudar a aparcar a su marido y la atropella durante la maniobra

La Escuela Duquesa Pimentel llena de música distintos emplazamientos de Benavente

El nuevo centro multicultural encara su recta final mientras el Ayuntamiento busca financiación para ponerlo en marcha

Esta es la imagen que utilizará Benavente para el Congreso de Toros con Cuerda de 2027

Esta es la imagen que utilizará Benavente para el Congreso de Toros con Cuerda de 2027

La Ronda Lírico-Pasional de la Semana Santa de Benavente, escenario vivo del patrimonio

Ladridos constantes, vecinos desesperados y un escupitajo a la Policía en plena intervención en Benavente

Ladridos constantes, vecinos desesperados y un escupitajo a la Policía en plena intervención en Benavente

Benavente reúne a 21 asociaciones de España y Portugal en el II Encuentro de Capas Ibéricas

Benavente reúne a 21 asociaciones de España y Portugal en el II Encuentro de Capas Ibéricas

Benavente estrena la Procesión del Santo Sepulcro en el Sábado Santo

Tracking Pixel Contents