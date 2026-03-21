La luz equinoccial de Santa Marta sacude conciencias y reivindica el humanismo frente al odio

“Una primavera más, la luz equinoccial aparece en este monasterio románico de Santa Marta para recordarnos que la luz siempre vence a la oscuridad”, así comenzaba esta mañana el discurso que el presidente de la Asociación de Amigos del Monasterio de Santa Marta, Blas de Paz, enunciaba en el acto central del fenómeno de la luz que se puede disfrutar desde ayer, en el templo de la localidad de la comarca del Tera.

La luz equinoccial, muy tenue ya vista en el día de ayer. / E. P.

“Esta lucha entre la luz y la oscuridad, entre el amor y el odio, o entre la paz y la guerra hoy cobra más actualidad que nunca”, señaló ante la presencia de numerosos visitantes que en este sábado no han querido perderse el conocido como “milagro de la luz” que da la bienvenida a la primavera.

El "Concierto de la Luz" en el monasterio de Santa Marta de Tera. / E. P.

“Esta luz, que hoy penetra por ese óculo abovedado del ábside, e ilumina ese capitel del Alma Salvada que asciende al cielo en una mandorla sujetada por dos ángeles, podemos verla como un símbolo de un cambio, donde la luz de la razón y del humanismo ilumina un mundo lleno de odio e intransigencia”, señaló De Paz. Y añadió “ojalá que este milagro de la luz de Santa Marta sea también esta primavera el heraldo de una nueva paz en la que los pueblos se rijan por leyes e instituciones basadas en los valores humanos y no por el capricho o ambición de unos pocos”.

La luz equinoccial comenzó a iluminar el templo hasta llegar con toda su intensidad al capitel y fue entonces cuando luz y música se hicieron uno. En esta ocasión el “Concierto de la Luz” corrió a cargo del Ensemble Musicantes, un grupo de cuatro músicos con instrumentos musicales del medievo que interpretaron “Los colores del medievo”, con temas musicales de las tres culturas: la árabe, la judía y la cristiana. Tres culturas que convivieron en la península ibérica durante muchos siglos. “Esta simbiosis cultural es también una metáfora a la tolerancia y respeto intercultural que tiene aún más sentido en este monasterio románico del Camino Sanabrés, en el que anualmente confluyen cientos de peregrinos del Camino de Santiago”.

El "Concierto de la Luz" en el monasterio de Santa Marta de Tera. / E. P.

Recordó De Blas que en este monasterio también hay un guiño a la música y a los musicantes a través del capitel de los Reyes en la ventana derecha del ábside donde se puede contemplar una representación de músicos con sus instrumentos medievales.

Entre los asistentes estaba el subdelegado de Gobierno, Ángel Blanco García, el concejal del Ayuntamiento de Zamora, Jesús María Prada, y el vicepresidente cuarto y diputado de Desarrollo Económico y Promoción del Territorio, Emilio Fernández. Hubo palabras de agradecimiento para todos ellos, en especial al representante de la Diputación, administración que patrocina el concierto de la ensemble.