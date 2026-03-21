Esta es la imagen que utilizará Benavente para el Congreso de Toros con Cuerda de 2027
La ABTE presenta un logo en el que se lee Benavente 2027 y están representados el toro, la argolla y la maroma que simbolizan la Fiesta del Enmaromado
La Asociación Benaventana del Toro Enmaromado (ABTE) ha dado a conocer en la noche de este viernes la imagen que representará al Congreso de Toros con Cuerda 2027, un logotipo diseñado por Sandro de Rotulox.
El presidente de la ABTE, Javier Justel, explicó que una iniciativa similar se llevó a cabo en el Congreso de 2014. Con la imagen creada se trata de representar Benavente y lo que hace especial a su Toro Enmaromado frente a los demás festejos en los que se utiliza maroma o cuerda para correr los astados.
El logo elegido, en el que se puede leer Benavente 2027, está representada la argolla, el toro y la maroma. Es un diseño moderno en el que se juega con las letras para simbolizar estos tres hitos de las fiestas del Enmaromado de esta ciudad.
Al acto estuvieron invitados representantes de peñas, asociaciones taurinas, además del concejal de Fiestas, Alberto Lorenzo, y el presidente de la Federación Española de Toro con Cuerda que es, además, socio de la ABTE, Roberto Fernández.
El autor de la novedosa imagen señalaba durante la presentación que con este diseño se pretende dar visibilidad a Benavente y aseguraba que “este es un proyecto que es de todos”.
La ABTE está inmersa en los preparativos del Congreso de Toros con Cuerda para el que hace ya meses inició el contacto con alojamientos hosteleros de la ciudad y comarca para avanzar en la organización y está pendiente de fijar la fecha de celebración.
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