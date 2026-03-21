La Escuela Duquesa Pimentel llena de música distintos emplazamientos de Benavente
La Escuela de Música Duquesa Pimentel de Benavente cierra el trimestre formativo como mejor sabe hacerlo, con mucha música. Esta semana ha llevado a cabo en las aulas las audiciones de marzo, una cita en la que el alumnado ha tenido la oportunidad de compartir todo lo que han ido aprendiendo este curso.
Durante varios días, las distintas especialidades instrumentales han ido sucediéndose en un programa que ha arrancado el lunes 16 de marzo con las audiciones de trompeta y piano. La actividad continuó el miércoles 18 con una doble sesión protagonizada por el violín y el chelo en primer lugar, seguida de una audición de piano. Ya el jueves 19, el piano volvió a ser el eje de la jornada, mientras que el viernes 20 puso el broche a la semana con flauta y dos sesiones consecutivas de guitarra.
Estas audiciones forman parte del proceso formativo del alumnado y se desarrollan en el marco de las clases, permitiendo la participación de estudiantes de distintos niveles. La actividad musical continúa la próxima semana con los más pequeños y sus puestas en escena de "Música y Movimiento”. Estos continuarán en su horario habitual, manteniendo así la dinámica de trabajo en las aulas.
Dos conciertos
Como complemento a esta programación, la Escuela de Música ha previsto también dos conciertos.
- El primero tendrá lugar el 24 de marzo, con canto y coro en la iglesia de Santa María a las 20:00 horas.
- El segundo será el 26 de marzo, cuando el coro juvenil y el coro del IES Los Sauces actuarán en la iglesia del Carmen a partir de las 20:30 horas. Un cierre de trimestre que combina formación y puesta en escena, trasladando la actividad del aula al público.
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