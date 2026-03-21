Benavente "está de moda" y el Encuentro de la Capa Ibérica se convierte en su mejor escaparate

Tradición, identidad y convivencia se han dado la mano este sábado en Benavente con el II Encuentro de la Capa Ibérica que ha logrado reunir finalmente una quincena de asociaciones culturales de España y Portugal en torno a este atuendo tradicional. La cita ha superado las expectativas, en palabras del presidente de la Asociación de Amigos de la Capa de Benavente, Paciano Morán, a este medio.

Paciano reconocía la buena acogida de esta segunda edición y destacaba el ambiente vivido durante la jornada. “Estamos muy agradecidos por la acogida que ha tenido el evento, y nada, pues a disfrutar”, señalaba, subrayando además el carácter abierto y participativo del encuentro.

II Encuentro de la Capa Ibérica en Benavente. / E. P.

Aunque el número exacto de asociaciones participantes no estaba completamente cerrado, sí ha hecho hincapié que había más asociaciones que estandartes puesto que algunas estaban representadas de forma reducida. Aun así, la previsión de cara al domingo es ambiciosa, con la llegada de nuevas incorporaciones y la posibilidad de superar los 250 participantes.

La zona centro ha albergado los sonidos tradicionales de distintos músicos y agrupaciones de música. La jornada comenzó en el entorno de la Plaza de Juan Carlos I con la recepción de asociaciones y cofradías, no faltaron los bailes típicos antes de dar paso a un animado pasacalles hasta la Plaza Mayor, con la participación de Luis Antonio Pedraza, la Escuela de Folklore de Benavente y el Grupo de Gaitas y Más.

II Encuentro de la Capa Ibérica en Benavente / E. P.

Ya en la Plaza Mayor, la alcaldesa, Beatriz Asensio, puso en valor el impacto de este tipo de iniciativas para la proyección de la ciudad, destacando que “es un orgullo que Benavente pueda estar presente en este importante evento” y subrayó la importancia de acoger propuestas que refuercen su posición dentro del mapa cultural. En esta misma línea, el diputado de Cultura, Víctor de la Parte, incidía en el momento que atraviesa la ciudad, asegurando que “Benavente está de moda”, en referencia a otras iniciativas previstas este año en la ciudad como las actividades pensadas para ver el eclipse del próximo 12 de agosto.

II Encuentro de la Capa Ibérica en Benavente. / E. P.

“Cuando pase esta fecha hablaremos de las fiestas tradicionales de Benavente, pero también seguiremos hablando de Benavente por el eclipse y de lo que va a revolucionar la ciudad de Benavente y la comarca de Los Valles. Por mi parte, desear a todos los benaventanos un buen fin de semana que acojan a todas las personas como lo saben hacer los benaventanos, con esa alegría y con ese saber estar que tenemos y a disfrutar de esta convivencia, de este encuentro ibérico de capas que se celebra aquí”.

Ambos coincidieron en señalar que la ciudad quiere dejar de ser únicamente un lugar de paso para convertirse en un destino en sí mismo, apoyándose en su patrimonio, su gastronomía y su entorno natural.

II Encuentro de la Capa Ibérica en Benavente. / E. P.

La alcaldesa, el diputado y la corporación municipal recibieron en la sala de plenos a los representantes de las distintas asociaciones y cofradías y siguió la celebración con una comida de hermandad y la reunión para plantear candidaturas y organizar ya el próximo encuentro. Visitas guiadas por la ciudad y el concierto de Luis Antonio Pedraza en la iglesia de San Juan completan esta jornada de encuentro.

Más allá de los actos, el encuentro ha servido para reforzar la dimensión simbólica de la capa como elemento común entre territorios.

II Encuentro de la Capa Ibérica en Benavente. / E. P.

La programación continúa este domingo con más actividades culturales y el pregón a cargo de Eduardo Fuentes Ganzo.