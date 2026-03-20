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Ladridos constantes, vecinos desesperados y un escupitajo a la Policía en plena intervención en Benavente

Los agentes actúan tras varias quejas por ruidos persistentes de varios perros y se encuentra con una "reacción hostil" de los residentes, que han sido denunciados

Dos policías de servicio en Benavente en una imagen de archivo.

Dos policías de servicio en Benavente en una imagen de archivo.

Eva Ponte

La Policía Local de Benavente tuvo que intervenir en la jornada de ayer tras recibir varias quejas vecinales por molestias continuadas derivadas de ladridos persistentes de varios perros en un domicilio del municipio. La situación, según trasladaron los propios vecinos, se venía repitiendo en el tiempo, generando malestar en la zona.

Informa el Ayuntamiento que una vez personada la patrulla en el lugar de los hechos, los agentes comprobaron directamente la veracidad de las denuncias, constatando el ruido procedente de los animales. Ante esta situación, procedieron a intentar contactar con las personas residentes en la vivienda con el objetivo de informarles de la incidencia y requerir su colaboración para poner fin a las molestias.

Sin embargo, la intervención se complicó cuando la reacción de los moradores fue de carácter hostil hacia los agentes. Durante la actuación policial, uno de los residentes profirió insultos y llegó incluso a escupir a los efectivos, en un comportamiento que dificultó el desarrollo normal de la intervención.

Además, según las mismas fuentes, los residentes mostraron una actitud de indiferencia ante las reiteradas quejas vecinales, sin mostrar disposición a corregir la situación que había motivado el aviso.

Como consecuencia de estos hechos, los agentes informaron a los implicados de que se procedería a la tramitación de la correspondiente denuncia tanto por las molestias ocasionadas como por la actitud mantenida durante la intervención.

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La Policía Local recuerda la importancia de respetar las normas básicas de convivencia ciudadana, especialmente en lo relativo al control de ruidos en entornos residenciales. Asimismo, insisten en la necesidad de mantener una actitud de respeto hacia los agentes en el ejercicio de sus funciones, subrayando que este tipo de conductas no solo dificultan su labor, sino que pueden acarrear consecuencias legales.

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