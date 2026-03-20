Benavente reúne a 21 asociaciones de España y Portugal en el II Encuentro de Capas Ibéricas

Benavente acoge este fin de semana el II Encuentro de Capas Ibéricas, que reunirá a unos 300 participantes procedentes de distintos puntos de España y también de Portugal. La cita, organizada desde la Asociación Amigos de la Capa de Benavente, contará con la presencia de 21 asociaciones, además de asistentes que acudirán a título particular.

Según explica el secretario de la asociación, Felipe Jiménez, “tenemos 21 asociaciones que asistirán, además de particulares que también vienen de todo el territorio prácticamente. Desde Noreña, en Asturias, hasta Zaragoza, Madrid, Sevilla… vienen de todos los sitios y de Portugal también”. En este sentido, señala que hay unos 260 inscritos, a los que se sumarán más participantes durante el desarrollo del encuentro.

Programa previsto

El programa de actividades se desarrollará durante dos jornadas.

Sábado, 21 de marzo

El sábado 21 comenzará con la apertura de la exposición en el Centro Cultural Soledad González en horario de mañana. A las 12:00 horas tendrá lugar la concentración y recibimiento de asociaciones en los Paseos de la Mota, con degustación de pastas típicas y licores.

Y a la una de la tarde comenzará un pasacalles hasta la Plaza Mayor acompañado por grupos de folclore de la provincia, entre ellos Luis Antonio Pedraza, la Escuela de Folklore de Benavente y el Grupo de Gaitas y Más. Media hora después, el Ayuntamiento acogerá el recibimiento institucional por parte de la alcaldesa, Beatriz Asensio Boyano, y la Corporación Municipal.

La jornada continuará con la comida de hermandad en el Hotel Villa de Benavente, donde también se celebrará una reunión de representantes para la presentación de candidaturas del próximo encuentro. Por la tarde, se realizará una visita guiada por la ciudad y, a las 20:15 horas, un concierto en la iglesia de San Juan del Mercado a cargo de Luis Antonio Pedraza.

Domingo, 22 de marzo

El domingo 22, la exposición volverá a abrir en horario de mañana. Habitualmente la Casa Solita no está abierta en domingo pero se aprovechará la presencia de los capistas en Benavente para que puedan ir a disfrutar de la exposición, gracias a la colaboración del Ayuntamiento de Benavente.

A las 10:30 horas tendrá lugar una nueva concentración en la Plaza Mayor y, a las 11:00, el pregón desde el balcón del Ayuntamiento, o en la Casa de Cultura La Encomienda si el tiempo no lo permite, que será pronunciado por Eduardo Fuentes Ganzo.

Posteriormente, se desarrollará un pasacalles hasta la iglesia de Santa María la Mayor, donde se celebrará la misa cantada, seguida de una actuación del grupo Manteos y Monteras de Aliste en la Plaza de la Madera.

El encuentro concluirá con una comida de hermandad, que incluirá baile y la actuación de la Charanga Boreal, así como la clausura oficial del II Encuentro de Capas Ibéricas.