Benavente estrena la Procesión del Santo Sepulcro en el Sábado Santo

El pasado año la Semana Santa de Benavente recuperaba la Procesión de la Dolorosa de la Cofradía de Jesús Nazareno, en el Viernes de Dolores y este año incorporará como principal novedad la Procesión del Santo Sepulcro, un nuevo acto previsto para la noche del Sábado Santo que nace con el objetivo de reforzar el programa y avanzar en la aspiración de lograr el reconocimiento de Interés Turístico Nacional. Impulsada por las cofradías de la Santa Vera Cruz y el Santo Entierro, la procesión se integrará en la Vigilia Pascual y girará en torno a la representación del sepulcro vacío, símbolo de la resurrección de Cristo.

El nuevo paso, actualmente en proceso de ejecución en Ciudad Real, supone en la práctica "una renovación casi completa de la antigua urna, de la que se conservan algunos elementos como las cruces", según explica el presidente de las cofradías, José Martínez. La previsión es que sea portada a hombros por entre seis y ocho cofrades, como si de un féretro se tratara, "en un recorrido sencillo, sin andas ni acompañamiento musical, con el fin de mantener un carácter sobrio y recogido". La comitiva partirá de la iglesia de Santa María tras la celebración de la Vigilia Pascual, adelantada este año a las 21.00 horas, para iniciar la procesión en torno a las 22.30 horas hasta el templo de San Juan. El recorrido tendrá que hacerse por la calle Herreros ante las inminentes obras de la Rúa.

La participación estará abierta tanto a hermanos de las cofradías organizadoras como a fieles que deseen sumarse, quienes acudirán vestidos de calle con la medalla o corbata identificativa y portando velas utilizadas durante la Vigilia. Esta nueva sección, que viene a sumarse a la de las Damas de la Soledad, no se constituirá como cofradía independiente, sino que se integrará dentro de la estructura ya existente, en una apuesta por una organización conjunta de la Semana Santa.

En paralelo, las cofradías han llevado a cabo este año las habituales labores de mantenimiento en sus imágenes, tras las restauraciones acometidas en ejercicios anteriores. Entre las actuaciones destacan pequeños retoques en el rostro de la Verónica o el ajuste de las manos de la Virgen de las Angustias, además de la incorporación de una nueva vara para los presidentes.

Interés Turístico

El presidente de las Cofradías de la Santa Vera Cruz y el Santo Entierro, las dos hermandades integradas en la Junta Pro Semana Santa, señala que el reconocimiento de Interés Turístico Regional para la Pasión benaventana continúa sin traducirse, por el momento, en financiación concreta.

Según explica José Martínez, "al día de hoy no hay dinero, de ningún tipo, a través de la Junta de Castilla y León. Que haya en estos meses, pues es un incierto. El año pasado que nos dijeron que iba a haber, no hubo. Este año no nos han dicho nada ni que vaya a haber ni que no". En cualquier caso, aclara, "el dinero repercutirá en la Junta Pro Semana Santa. Y la Junta tiene bastantes gastos, porque tenemos que salir a presentar y promocionar nuestra Semana Santa. Hasta ahora la promoción ha sido por Castilla y León y ha salido del bolsillo de los que vamos".

Explica, además, que los fondos de la junta de cofradías se destinan a "promoción, desarrollo y enaltecimiento de la Semana Santa. No para las cofradías", pudiendo cubrir la vistosidad de las procesiones o, de manera complementaria, ayudar a la restauración de las imágenes. "Una cosa es una colaboración y otra es una ejecución. La función principal de estas ayudas es reforzar la proyección de la Semana Santa de Benavente".