San Cristóbal desarrolla un nuevo programa de formación y empleo en el ámbito de jardinería
Ocho alumnos se forman en restauración de paisajes y zonas verdes hasta finales de agosto
El Programa Mixto de Formación y Empleo "Restauración de paisajes y zonas verdes” está en marcha ya en San Cristóbal de Entreviñas con la participación de ocho alumnos y un capataz, todos ellos vecinos del municipio, bajo la supervisión de un docente especializado.
La iniciativa tendrá una duración de seis meses hasta el próximo 31 de agosto, y combina formación teórica con trabajo práctico en distintos espacios del municipio. Durante este periodo, los participantes llevarán a cabo labores de mantenimiento y mejora en jardines y zonas públicas, actuando en enclaves como las piscinas municipales, el parque o el entorno del polígono industrial.
Este tipo de programas permite a los alumnos, personas en situación de desempleo, adquirir experiencia directa en el ámbito de la jardinería y mejora sus oportunidades de inserción laboral. A lo largo del proyecto, los participantes desarrollarán habilidades vinculadas al cuidado de zonas verdes y al acondicionamiento de espacios públicos.
Además de su vertiente formativa, el programa también repercute de forma directa en la mejora del entorno urbano, de modo que se contribuye al mantenimiento y embellecimiento de distintos puntos del municipio.
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