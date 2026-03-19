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San Cristóbal desarrolla un nuevo programa de formación y empleo en el ámbito de jardinería

Ocho alumnos se forman en restauración de paisajes y zonas verdes hasta finales de agosto

Labores de mantenimiento del Programa Mixto de San Cristóbal de Entreviñas.

Labores de mantenimiento del Programa Mixto de San Cristóbal de Entreviñas. / E. P.

Eva Ponte

El Programa Mixto de Formación y Empleo "Restauración de paisajes y zonas verdes” está en marcha ya en San Cristóbal de Entreviñas con la participación de ocho alumnos y un capataz, todos ellos vecinos del municipio, bajo la supervisión de un docente especializado.

La iniciativa tendrá una duración de seis meses hasta el próximo 31 de agosto, y combina formación teórica con trabajo práctico en distintos espacios del municipio. Durante este periodo, los participantes llevarán a cabo labores de mantenimiento y mejora en jardines y zonas públicas, actuando en enclaves como las piscinas municipales, el parque o el entorno del polígono industrial.

Labores de mantenimiento del Programa Mixto de San Cristóbal de Entreviñas.

Labores de mantenimiento del Programa Mixto de San Cristóbal de Entreviñas. / E. P.

Este tipo de programas permite a los alumnos, personas en situación de desempleo, adquirir experiencia directa en el ámbito de la jardinería y mejora sus oportunidades de inserción laboral. A lo largo del proyecto, los participantes desarrollarán habilidades vinculadas al cuidado de zonas verdes y al acondicionamiento de espacios públicos.

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Además de su vertiente formativa, el programa también repercute de forma directa en la mejora del entorno urbano, de modo que se contribuye al mantenimiento y embellecimiento de distintos puntos del municipio.

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