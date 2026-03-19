El PSOE de Benavente condena la agresión a un militante socialista de Tábara

El PSOE de Benavente muestra su apoyo al compañero de la agrupación de Tábara agredido y le desean una pronta recuperación. Condenan, además, este tipo de manifestaciones violentas, "cada día más extendidas, consecuencia del discurso del odio de algunos dirigentes políticos de la derecha española", según explican.

Desde el PSOE de Benavente expresan su "más enérgica condena ante los recientes actos de violencia y odio dirigidos contra un militante socialista, presuntamente perpetrados por un militante de Vox". Este tipo de comportamientos son "absolutamente incompatibles con los valores democráticos, el respeto mutuo y la convivencia pacífica que deben regir en una sociedad plural como la nuestra. La violencia, el acoso y cualquier manifestación de intolerancia política no tienen cabida en el marco del Estado de derecho".

Señala el PSOE que defiende el derecho de todas las personas a participar libremente en la vida política, sin temor a represalias, amenazas o agresiones por razón de sus ideas. "La discrepancia ideológica es legítima y necesaria en democracia, pero nunca puede derivar en ataques personales ni en conductas de odio. Asimismo, mostramos nuestra solidaridad con la persona afectada y reiteramos nuestro compromiso con la defensa de los derechos fundamentales, la libertad y el respeto entre ciudadanos".

Además, insta a las autoridades competentes a esclarecer los hechos con la máxima diligencia y a actuar con firmeza para que situaciones como esta no vuelvan a repetirse.