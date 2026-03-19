Planes de Obras
Morales da luz verde a la memoria de dos obras de pavimentación
Las actuaciones incluyen un presupuesto de 9.630 en Vecilla y otro de 30.400 euros
E. P.
El Ayuntamiento de Morales de Rey ha aprobado inicialmente la memoria valorada de dos obras de pavimentación que se llevarán a cabo con cargo a los Planes de Obras de la Diputación Provincial de Zamora para la anualidad de 2027.
Una de ellas es la de la obra denominada reparación pavimentación en Vecilla de la Polvorosa. La memoria está redactada por el arquitecto Armando Fuentes Ganzo, con un presupuesto de ejecución de 9.629,99 euros, IVA incluido.
La segunda es acerca la de la obra denominada reposición de pavimentación en la calle Luna en Morales, redactada por el arquitecto David Gallego Blázquez, con un presupuesto de ejecución de 30.400 euros, IVA incluido.
En total, el Ayuntamiento de Morales invertirá cerca de 40.000 euros en adecentar las calles n
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