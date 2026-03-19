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Un choque entre un camión y una furgoneta en la A-66 deja un herido en Bretó

La colisión por alcance ha tenido lugar este jueves en el kilómetro 235 de la autovía A-66 en sentido Asturias

Una ambulancia de Sacyl

Una ambulancia de Sacyl / Emergencias CyL

Eva Ponte

Un varón de unos 50 años ha resultado herido este jueves en un accidente de tráfico registrado en Bretó. El suceso se produjo a las 15:10 horas en el kilómetro 235 de la autovía A-66, en sentido Asturias, según ha informado el Servicio de Emergencias 112 de Castilla y León.

El aviso alertaba de una colisión por alcance en la que se vieron implicados un camión y una furgoneta. Como consecuencia del impacto, uno de los ocupantes, un hombre de aproximadamente 50 años, se encontraba consciente aunque presentaba mareos, por lo que se solicitó asistencia sanitaria.

Desde la sala de operaciones del 112 se dio aviso a la Guardia Civil de Tráfico y a Emergencias Sanitarias - Sacyl. Este último organismo movilizó una ambulancia hasta el lugar del siniestro para atender al herido.

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Por el momento no han trascendido más datos sobre las circunstancias en las que se produjo la colisión ni sobre la evolución del afectado.

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