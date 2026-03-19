Benavente aprueba el pago de 159.311 euros por la expropiación de un almacén en la Vía del Canal

El Ayuntamiento de Benavente ha aprobado el justiprecio correspondiente al expediente de expropiación forzosa de una parcela situada en la avenida Vía del Canal nº 112, dentro del desarrollo del sistema viario municipal. La actuación, que afecta a una nave industrial con superficie de 336 metros cuadrados, se enmarca en la ejecución del planeamiento urbanístico vigente, que contempla esta zona como parte del sistema local viario.

La expropiación fue tramitada mediante el procedimiento de tasación conjunta. Los propietarios solicitaron la expropiación total de la finca por entender que resultaba antieconómico el mantenimiento de la porción no afectada por el sistema viario, a lo que accedió el Ayuntamiento.

El 16 de diciembre del 2022 la Junta de Gobierno adoptó acuerdo de aprobación inicial del expediente y proyecto de expropiación forzosa de la propiedad, que fue aprobado definitivamente por el anterior Gobierno municipal en febrero de 2023 y que finalmente fijó una valoración de 72.288,72 euros, cantidad que fue abonada a los propietarios en el momento de la firma del acta de pago. Tras la disconformidad manifestada por los interesados, el expediente fue remitido por el Ayuntamiento a la Comisión Territorial de Valoración de Zamora, que en acuerdo de fecha 30 de mayo de 2025 estableció el justiprecio definitivo elevando la cantidad a 159.311,43 euros.

Como consecuencia de dicha resolución, el Ayuntamiento se ve obligado a aprobar ahora el abono de la cantidad restante, que asciende a 87.022,71 euros, más otros 836,34 euros en concepto de intereses legales, lo que supone un total de 87.859,05 euros. El pago se distribuirá entre los propietarios de la finca conforme a su porcentaje de titularidad.