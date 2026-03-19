120 vecinos de El Ferial en Benavente inician acciones por las obras de una clínica privada

Las seis comunidades de propietarios de los portales 99 a 109 de la avenida El Ferial, en Benavente, han decidido actuar de forma conjunta tras las molestias y, fundamentalmente, "los daños ocasionados" por las obras que se ejecutan en el local de los bajos del inmueble, donde se instalará una clínica sanitaria privada.

En una votación celebrada la noche del martes, los representantes comunitarios de los residentes afectados aprobaron por mayoría emprender actuaciones técnicas y jurídicas para esclarecer la situación y determinar si la intervención se ajusta a la normativa vigente, aunque la administración de fincas de las seis comunidades ha enviado una circular vecino por vecino pidiendo a cada uno de ellos que ratifique por escrito la decisión ya adoptada por la mayoría delegada en sus representantes.

Esta situación llega después de semanas de quejas por desperfectos en zonas comunes y viviendas, especialmente en los primeros pisos, donde se han detectado las principales afecciones derivadas de los trabajos, según han relatado. Estas se localizarían en distintos puntos de las viviendas (azulejos sueltos o caídos, rotura de molduras de escayola, grietas en paredes, atascos de saneamientoo repises puntuales de suelos, entre otras) y no habrían sido objeto de reparación, según han explicado.

Imágenes de grietas en distintas habitaciones de un piso. / Cedida

El acuerdo vecinal contempla la contratación de un técnico —arquitecto o arquitecto técnico— encargado de revisar el proyecto de obra y la licencia municipal concedida. El objetivo que persigue esta contratación es verificar si la actuación cumple los requisitos urbanísticos y si los daños registrados hasta el momento, fundamentalmente en los primeros pisos de todos los portales, guardan relación directa con la ejecución de la obra. Las comunidades consideran imprescindible disponer de un análisis independiente que permita conocer si las obras ejecutadas se han llevado a cabo dentro de la normativa urbanística.

Paralelamente, los vecinos han solicitado formalmente al Ayuntamiento el acceso al expediente completo de la obra. Reclaman toda la documentación técnica, los informes municipales y las autorizaciones emitidas, con especial atención a la instalación consumada de una chimenea exterior en la fachada del edificio, una especie de sistema de seguridad vinculado al aparato de resonancias magnéticas.

Edificio afectado en la fachada sur hacia la Vía del Canal. / J. A. G.

Los residentes sostienen que este tipo de salida podría estar prohibida por la normativa urbanística aplicable a fachadas comunes y en todo caso sostiene que no han sido consultados ni se ha dado autorización para su montaje, permiso que consideran fundamental. El Ayuntamiento ya ha contestado a los vecinos que podrán comprobar la prolija documentación existente, incluido el proyecto, en sede municipal, según han informado los afectados.

La instalación de esta chimenea de seguridad se ha convertido en uno de los puntos más conflictivos del proceso de remodelación de los bajos. Los vecinos consideran que su ubicación en la fachada común representa un riesgo, además de suponer una alteración relevante del aspecto exterior del edificio.

Salida-chimenea en la fachada latera del edificio que los vecinos consideran contraria a la normativa. / J. A. G.

Por ello, han solicitado al Ayuntamiento que aclare si la autorización existe, si se ajusta a la normativa, una iniciativa consumada para la que la empresa, según han reiterado, no les ha pedido permiso ni consultado en ningún momento. Inicialmente esta chimenea iba a instalarse a través de los patios interiores de los números 107 y 109, a lo que se opusieron tajantemente los residentes.

Las comunidades designaron entre dos y tres representantes en reuniones previas para votar a favor de emprender acciones técnicas y jurídicas en el encuentro celebrado este martes. La estrategia común incluye la contratación posterior del asesoramiento jurídico a través de un abogado especializado en urbanismo, una vez que el informe técnico determine el estado real de la obra y la legalidad de los elementos instalados o proyectados. Los vecinos consideran que solo con una actuación conjunta podrán defender adecuadamente los intereses del edificio y garantizar que cualquier intervención en los bajos se ajuste estrictamente a la normativa municipal y general.