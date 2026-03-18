La procesión de la Dolorosa por primera vez en el cartel del Nazareno de Benavente

La Cofradía de Jesús Nazareno de Benavente presentó el pasado fin de semana el cartel anunciador de las dos procesiones que organiza la hermandad, la del Viernes de Dolores con el paso de la Dolorosa y la del Viernes Santo, con los pasos del Nazareno y la Dolorosa en el Encuentro. Es la primera vez que estas dos procesiones se anuncian en el cartel de la pasión nazarena de Benavente. El autor del cartel es Alberto Salagre Domínguez, hermano de la cofradía. Graduado en Publicidad y Relaciones Públicas por la Universidad de Valladolid y que actualmente desempeña su labor profesional en el Consejo Regulador del vino de Toro.

El presidente de Jesús Nazareno (izquierda) y el autor del cartel (derecha) en la presentación. / E. P.

Programa de Jesús Nazareno

La cofradía aprovechó también para presentar el programa previsto para los días previos de Semana Santa. El sábado a las 17 horas en el cementerio municipal, ante la cruz del paseo central, tendrá lugar un acto de oración pública y ofrenda floral por los hermanos difuntos de la cofradía.

Y la próxima semana los días 25, 26 y 27 será el triduo a Jesús Nazareno en la iglesia de Santa María, a las 20 horas, con homilía a cargo del capellán de la cofradía Francisco Ortega. El día 25 de marzo, primer día de Triduo, tendrá lugar la bendición e imposición de las medallas a los nuevos hermanos. La misa por los hermanos difuntos de la cofradía tendrá lugar el jueves día 26 de marzo.

Procesión de la Dolorosa

El viernes día 27 de marzo, último día de Triduo a Jesús Nazareno, y a la finalización del mismo, todos los hermanos de la Cofradía Jesús Nazareno JHS – Dulce Nombre de Jesús, vistiendo preferentemente con capa española junto a diversas asociaciones de la ciudad y asistidos de banda de música, acompañarán procesionalmente a la imagen de Nuestra Señora de los Dolores.

La comitiva procesional efectuará el siguiente recorrido: partiendo de la puerta Oeste de Santa María del Azogue discurrirá por la Plaza de la Madera en dirección a la Calle Sancti Spíritus, Plaza Juan Carlos I, Calle Jesús García Muñoz, Plaza de Santa María, Calle de los Herreros hasta la calle Carbajés, dirigiéndose a continuación por Calle de los Francos, Plaza Santa María y Plaza de la Madera para retornar a su templo.

Procesión del Encuentro

El viernes 3 de abril, a las ocho de la mañana todos los hermanos y hermanas de la cofradía tendrán que estar en el interior de la Iglesia de Santa María del Azogue para asistir al Sermón, que será pronunciado por el párroco y capellán de la cofradía Francisco Ortega. Finalizado este acto las imágenes de Jesús

Nazareno y la Virgen Dolorosa saldrán procesionalmente, efectuándose un recorrido alternativo con motivo de las obras en la Calle de la Rúa hasta la Plaza Mayor, donde tendrá lugar la ceremonia de venia y encuentro. Durante el recorrido se rezará el Vía Crucis. Antes de finalizar la procesión se cantará la Salve a la Virgen.

Concierto de Ofretorio tras la presentación de la programación del Nazareno. / E. P.

Tras la presentación hubo un concierto del grupo Ofretorio con Luis Antonio Pedraza, Paulo Meirinhos y el acordeonista Reben Metralha.