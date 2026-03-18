Elecciones Castilla y León
El Partido Popular arrasa en la comarca de Benavente con 44 victorias y un crecimiento del 1%
Obtiene mayorías en 40 de los 54 municipios del partido judicial, mientras el PSOE logra imponerse en ocho, pero desciende un 8% y pierde 477 sufragios
El Partido Popular que se impuso en 44 de los 54 municipios del partido judicial benaventano en las elecciones autonómicas celebradas este domingo. Los populares consolidan así su posición como fuerza más implantada en la comarca, al mejorar ligeramente sus resultados respecto a 2022. Pasan de 6.161 a 6.226 votos, con un incremento de 65 votos, equivalente a un 1,05%.
El PP logró 40 mayorías en la comarca. Su dominio se extiende por la práctica totalidad de los municipios del partido judicial, con especial fortaleza en Manganeses de la Polvorosa (159 votos), San Cristóbal de Entreviñas (292) o Santa Cristina de la Polvorosa (225).
Al Partido Popular, lejos de pasarle factura los incendios del verano en Vidriales y la Carballeda, consigue la aceptación del electorado con claras mayorías. En Ayóo de Vidriales (44,97%), Santibáñez de Vidriales (35,49%), Uña de Quintana (50%) y Cubo de Benavente (41,79%), las zonas de la comarca más afectadas, los populares ganan con claridad.
Retroceso del PSOE
El PSOE mantiene una presencia relevante en la comarca, pero retrocede tanto en votos como en porcentaje respecto a los comicios autonómicos de 2022. Los socialistas pasan de 5.847 a 5.370 votos, lo que supone una pérdida de 477 votos, equivalente a un descenso del 8,16%. El partido se impone en ocho municipios, entre ellos Benavente, donde vuelve a ser primera fuerza con 2.776 votos frente a los 2.461 del PP. Los socialistas lograron ganar en Benavente, Bretó, Friera de Valverde, Fuentes de Ropel, Santa Croya de Tera, Santa Colomba de las Monjas, Pueblica de Valverde, Pobladura del Valle, y Morales del Rey (donde se le dio la victoria con el mismo número de votos que el PP).
Vox protagonizó el avance más destacado de la comarca. La formación pasa de 3.143 votos en 2022 a 4.079 en 2026, un aumento de 936 votos equivalente a un 29,8%, el mayor crecimiento relativo entre los tres principales partidos. Aunque solo gana en dos municipios —Villabrázaro y Matilla de Arzón— su presencia se refuerza en casi toda la comarca, con resultados especialmente significativos en Arcos de la Polvorosa (41 votos), Manganeses de la Polvorosa (116) o San Cristóbal de Entreviñas (221).
El análisis territorial muestra un reparto desigual del voto. El PP domina en 44 municipios, el PSOE en ocho y Vox en dos, lo que dibuja un mapa claramente inclinado hacia la derecha.
En términos de bloques, PP y Vox suman 10.305 votos, frente a los 5.370 del PSOE y los 783 de UPL e IU. La suma PP-Vox crece de forma notable respecto a 2022, impulsada por el ascenso de Vox y la estabilidad del PP, mientras que el bloque socialista‑progresista retrocede en conjunto.
La comarca de Benavente confirma así un escenario político definido por el dominio territorial del PP, el retroceso del PSOE y el crecimiento sostenido de Vox, que gana peso en voto aunque aún no logra traducirlo en un número significativo de victorias municipales.
Vox se impone en Villabrázaro y Matilla de Arzón
Vox logró el domingo consolidarse con claridad como tercera fuerza política en la comarca aunque solo logró ganar en Villabrázaro y en Matilla de Arzón. Hace cuatro años fue la fuerza más votada en Coomonte, localidad que el domingo volvió a recuperar el PP. Resulta especialmente llamativo el resultado obtenido por Vox en Villabrázaro, un feudo habitual del Partido Popular. Los populares han terminado «desalojados» hasta la tercera posición. Vox sumó 59 votos y un 31,55% del total, lo que supone un aumento de 16,25 puntos respecto a 2022. El PSOE quedó en segunda posición con 55 votos (29,41%), mejorando 2,09 puntos, mientras que el PP descendió al tercer puesto con 53 votos (28,34%), y retrocedió 9,36 puntos.
En Matilla de Arzón también Vox se hizo con la victoria. Obtuvo 50 votos y un 43,47%, lo que representa un incremento de 17,07 puntos respecto a 2022. El PP quedó en segunda posición con 48 votos (41,73%), tras perder 11,07. El PSOE descendió hasta los 9 votos (7,82%), con una caída de 2,58 puntos, mientras que la UPL registró 6 votos (5,21%).
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