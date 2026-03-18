IU Benavente critica que el programa del Día Internacional de la Mujer "carece de compromiso institucional"
Lamenta que las camisetas de la carrera nocturna cambiaran el simbólico color morado por el azul y denuncian la eliminación de uno de los carteles contra las agresiones sexistas
IU Benavente reitera su crítica hacia la inclusión de los cursos de defensa personal en el programa de actividades enmarcadas en dicha conmemoración, "no por los cursos en sí, que puede ser una actividad interesante y probablemente demandada, sino por su inclusión en dicho programa, pues consideramos que es un acto de torpeza política ya que se da a las mujeres un mensaje equivocado, dando por hecho que la única forma de solucionar las agresiones sexistas sea la autodefensa, dando por perdida la educación en el respeto y la igualdad".
Por otra parte, IU Benavente se ha hecho eco de muchas quejas ciudadanas respecto a la carrera nocturna de la mujer, donde la gente se sorprendió y no entendió, como es posible que siendo el color morado, el representativo del Día de la Mujer y del feminismo, se facilitaran por parte de la Concejalía de Deportes, camisetas azules, demostrando un detalle más de falta de sensibilidad y tacto, que nos hace pensar que su compromiso con el feminismo es el justo para librar unas jornadas y cubrir el expediente.
Además, lamenta que hace alrededor de un mes, por la entrada a Benavente por la antigua N-6, en la rotonda de la que nace la Avenida Maragatos y la Avenida Luis Morán, "alguien desaprensivo", hizo desaparecer el cartel que ponía “Benavente no tolera las agresiones sexistas”. Mientras que en otra con el mismo lema, fue tachada la palabra “NO” hace mucho más tiempo y hasta la fecha, el Ayuntamiento de Benavente, cuya alcaldesa es una mujer, "ni ha repuesto la primera, ni limpiado la segunda, ni ha hecho un llamamiento público al civismo y al respeto de la lucha feminista contra la violencia de género".
Para IU "todos estos ejemplos evidencian que en esta lucha, el gobierno municipal de PP-VOX no cree"
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