Benavente rompe la concesión de publicidad bajo la pasarela de la Cuesta del Hospital por "impagos y uso irregular"

El Ayuntamiento de Benavente está tramitando la finalización de una concesión administrativa que permitía la instalación de publicidad bajo la pasarela de la Cuesta del Hospital. Esta decisión, asegura el equipo de gobierno "forma parte de los trabajos previstos para mejorar y renovar la Plaza Virgen de la Vega y su entorno".

La concesión fue otorgada en el año 1995 a una empresa privada por un periodo de 50 años. Sin embargo, en la actualidad, "se ha comprobado que dicha empresa ya no se encuentra activa y no ha cumplido con sus obligaciones en los últimos años. En concreto, no ha abonado el canon correspondiente desde hace al menos cuatro años y la actividad publicitaria parece estar siendo utilizada sin autorización".

Tras analizar la situación y recabar los informes técnicos y jurídicos necesarios, así como el dictamen del Consejo Consultivo de Castilla y León, el Ayuntamiento ha propuesto poner fin a esta concesión "por incumplimiento grave de sus condiciones".

El Consejo Consultivo de Castilla y León, cuyo informe es obligatorio en este tipo de procedimientos, ha avalado la decisión municipal basándose en varios principios jurídicos importantes, según explican. "Las concesiones sobre espacios públicos se otorgan para un fin concreto de interés general, por lo que deben utilizarse correctamente y conforme a lo autorizado; y el concesionario tiene obligaciones esenciales, como pagar el canon y explotar directamente la actividad. Cuando estas obligaciones no se cumplen, la Administración puede poner fin a la concesión".

Según informa el Ayuntamiento "el Consejo Consultivo considera acreditado que existe un impago continuado del canon durante varios años así como que la concesión no está siendo ejercida por la empresa adjudicataria, avalándose así la extinción de la concesión por incumplimiento grave de las obligaciones esenciales del concesionario".

De esta forma el espacio ocupado por la publicidad pasará a ser gestionado directamente por el Ayuntamiento. Se retirarán los elementos publicitarios actuales en un breve plazo. Las instalaciones existentes revertirán al municipio y "todo ello permitirá avanzar en la mejora y acondicionamiento de esta zona de la ciudad".

Esta actuación no supone ningún coste para las arcas municipales en concepto de indemnización, ya que la extinción se debe al incumplimiento de la empresa concesionaria.