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Benavente adjudica la ampliación del albergue de peregrinos por 153.102 euros

La actuación adjudicada a Construcciones P. Sánchez contempla la redistribución de espacios, la creación de un dormitorio con capacidad para 16 personas y la construcción de dos vestuarios

Albergue de peregrinos. | E. P.

Albergue de peregrinos. | E. P.

Eva Ponte

El proyecto de ampliación del albergue municipal de peregrinos de Benavente ya ha sido adjudicado, dando así un paso definitivo para mejorar la capacidad y los servicios de estas instalaciones. La actuación ha sido concedida a la empresa Construcciones P. Sánchez Rodríguez por un importe de 153.101,74 euros (impuestos incluidos), tras presentar la oferta más ventajosa al proceso de licitación.

El proyecto se incluye entre las actuaciones previstas con cargo a los fondos del Plan de Sostenibilidad Turística de Benavente. Las obras cuentan con un plazo de ejecución de tres meses a partir de la firma del acta de replanteo y se desarrollarán sin alterar la volumetría ni la superficie construida del edificio actual, ubicado en un antiguo espacio ferroviario en desuso que forma parte de la red de dotaciones del municipio.

El proyecto contempla la creación de un nuevo dormitorio con capacidad para 16 personas, así como la implantación de dos vestuarios diferenciados por sexos en planta baja y un vestuario adaptado. También se llevará a cabo una redistribución de los espacios interiores para optimizar su funcionalidad.

Además, se mejorará la eficiencia energética del inmueble mediante la renovación de cerramientos, la instalación de aislamiento térmico y la sustitución de carpinterías. A ello se suma la renovación completa de las instalaciones de fontanería, saneamiento, electricidad, iluminación, climatización, ventilación y agua caliente sanitaria.

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La intervención incluye igualmente la reserva de cuatro plazas de aparcamiento en la parcela, en cumplimiento de la normativa urbanística vigente.

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