El fenómeno de la luz equinoccial convertirá Santa Marta de Tera en un escenario único de luz y música

La llegada de la primavera volverá a tener en Monasterio de Santa Marta de Tera uno de sus momentos más singulares, la luz equinoccial. Este fenómeno, que cada año atrae a visitantes por su valor simbólico y patrimonial, podrá contemplarse entre el 19 y el 24 de marzo, en horario de 8:30 a 9:30 horas, en el interior de la iglesia románica. La luz equinoccial, por su carácter efímero y preciso, convierte este enclave en un punto de encuentro único entre naturaleza, arquitectura y espiritualidad.

El rayo de luz comienza a iluminar a las 8:30 horas la imagen de la Inmaculada que se encuentra en la parte interior izquierda de la del templo románico y durante media hora va iluminando distintos sectores del muro norte hasta alcanzar a las 9 horas el punto culmen del Fenómeno de la Luz o Milagro de la Luz, al iluminar el capitel figurado del alma desnuda en su ascensión al cielo, en una mandarla sostenida por dos ángeles.

Concierto de la Luz

Es en ese momento, a las 9 horas, cuando está previsto un concierto muy especial, el "Concierto de la Luz". El Ensemble Musicantes pondrá banda sonora a este instante con “Los colores del Medievo”, un programa que recorre la riqueza cultural de la Edad Media a través de sus músicas.

El repertorio, tal y como refleja el programa, propone un viaje por Francia, España e Italia, con piezas que van desde el virelay francés de Guillaume de Machaut hasta las Cantigas de Santa María de Alfonso X el Sabio, pasando por música andalusí y sefardí. Una selección que no es casual, busca mostrar la convivencia de las tres culturas —cristiana, musulmana y judía— que compartieron espacio en la Península Ibérica durante siglos.

Ensemble Musicantes en una imagen de archivo. / Cedida

El concierto se plantea así como algo más que una cita musical. Es también una reivindicación del respeto y la diversidad cultural en un contexto actual donde, como señalan los organizadores, resurgen discursos de uniformidad e intransigencia. La música medieval se convierte en vehículo de ese mensaje, apoyada además en instrumentos históricos reconstruidos que refuerzan la experiencia.

La Diputación de Zamora, como patrocinadora, y la Asociación de Amigos del Monasterio de Santa Marta de Tera, como organizadora, ultiman los preparativos para una cita en este templo que constituye uno de los principales valores históricos y artísticos del patrimonio cultural de la provincia de Zamora.