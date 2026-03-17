La Cofradía del Silencio de Benavente homenajea al escultor José Luis Coomonte

La Cofradía del Silencio o del Santísimo Cristo de la Salud de Benavente ha querido rendir un homenaje especial al escultor benaventano José Luis Coomonte, fallecido el pasado mes de diciembre, a través del cartel anunciador del Miércoles Santo de este 2026. La imagen protagonista es la talla del Flagelado, una obra que simboliza tanto el valor artístico como el arraigo emocional que el autor mantenía con la ciudad.

Con esta elección, la cofradía pone el foco en una figura muy querida en Benavente, cuya trayectoria dejó una profunda huella en el patrimonio artístico y en la propia Semana Santa. El gesto es un reconocimiento público a su legado, que seguirá presente cada año en la procesión del Silencio benaventana.

Imagen del paso del Flagelado, en la iglesia del Carmen. / E. P.

La talla, datada en 1954, fue la primera obra de imaginería religiosa de un joven Coomonte que apenas contaba con 20 años. Realizada en madera de pino ruso entre 1953 y 1954, la pieza nació en Benavente, donde numerosos vecinos pudieron seguir de cerca el proceso creativo de un escultor que comenzaba entonces a forjar su trayectoria, según explican desde la cofradía.

La obra responde a los cánones del realismo clásico y recoge con intensidad el dramatismo del momento en el que Cristo es azotado. La creación de la talla no estuvo exenta de dificultades técnicas y materiales, pero logró salir adelante gracias al empeño del escultor. Para su ejecución, Coomonte recurrió a modelos cercanos, entre ellos un guardia civil retirado del barrio de La Soledad, además de utilizar sus propias piernas como referencia. Los ojos, pintados por Antonio García París y posteriormente vidriados por el propio artista, fueron concebidos para transmitir una sensación de humedad que intensifica la carga emocional de la imagen.

El paso del Flagelado en su recorrido por las calles de Benavente en la Procesión del Silencio. / E. P.

El resultado fue una obra que, pese a su valor artístico, tuvo un coste simbólico de 7.500 pesetas, muy lejos del esfuerzo que supuso su realización, pero ampliamente compensado por el reconocimiento de sus vecinos. Hoy, más de siete décadas después, el Flagelado no solo forma parte del patrimonio de la Semana Santa benaventana, sino que se convierte en el eje del recuerdo a su autor. Desde 1961 recibe culto en la iglesia de Santa María del Carmen de Renueva y procesiona el Mércoles Santo. También durante unos años estuvo haciéndolo en la Magna Procesión del Santo Entierro.

Programación de la Cofradía

El homenaje a Coomonte se enmarca dentro de los actos programados por la cofradía para estas fechas. Como antesala, la Iglesia del Carmen acogerá los conciertos "Sonidos de Pasión" los días 26 y 28 de marzo, a las 20:30 horas, con la participación de la Escuela de Música Duquesa Pimentel, el coro del IES Los Sauces y la Banda de Música Maestro Lupi. Estas citas musicales buscan acompañar y anticipar el ambiente emocional de la Semana Santa.

El calendario continuará con el tradicional triduo al Cristo de la Salud, que se celebrará los días 30 y 31 de marzo y 1 de abril. Durante el Lunes Santo tendrá lugar la imposición de medallas a los nuevos hermanos, seguida de la Junta General anual.

El momento culminante llegará el Miércoles Santo, cuando, tras la eucaristía, el Hermano Mayor realizará la Ofrenda del Silencio y los cofrades el juramento individual antes de iniciar la procesión por el itinerario habitual. A su paso por la Plaza Mayor se entonará el Himno al Cristo de la Salud, en uno de los instantes más significativos de este desfile procesional.

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La jornada concluirá con una marcha procesional interpretada por la Banda Maestro Lupi, acompañada por la voz de Aarón Esteban Alonso, antes del regreso de las imágenes al templo.