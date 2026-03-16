Sucesos
Una nueva pelea en Benavente se salda con un varón herido en un ojo
El incidente se produjo en la calle Los Carros con intervención de la Guardia Civil, la Policía Local y el 112
Una nueva pelea acaecida alrededor de las seis de la mañana del domingo en el entorno de una discoteca en la calle de los Carros se ha saldado con un varón herido de cierta consideración en un ojo.
En el incidente estarían involucrados dos hombres, uno de ellos de origen latinoamericano y otro natural de la ciudad. El primero, que se había ido de la zona tras la pelea, causó heridas serias en el ojo y en el párpado al otro. Las heridas requerían atención sanitaria, según informaron testigos presenciales. El herido fue atendido por el 112.
La pelea movilizó dos patrullas de la Guardia Civil y de la Policía Local. Los agentes tomaron declaración al herido para determinar la identidad del presunto agresor. Este último habría estado involucrado en episodios similares registrados en la misma zona desde el pasado mes de diciembre, según precisaron distintas fuentes.
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