¿Qué han votado tus vecinos? El resultado en Benavente, calle a calle, de las elecciones autonómicas de Castilla y León

El PSOE ha sido la fuerza más votada en Benavente este domingo en las elecciones autonómicas, con 2.776 votos, y el 33,98% del total de los sufragios. En segunda posición se sitúa el PP, que alcanza 2.461 votos y un 30,12%.

Pero el resultado de las elecciones en Benavente no es uniforme, el PSOE se impone en siete mesas electorales, pero el PP lo hace en cinco, e incluso hay una en la que gana Vox. Consulta en LA OPINIÓN DE BENAVENTE el resultado de las elecciones en la ciudad, calle a calle.

El PP también mantiene una ventaja clara sobre Vox, que pese a su fuerte crecimiento no llega a superarlo. La diferencia entre ambas formaciones se sitúa en 397 votos, lo que permite al PP conservar su papel como principal referencia del electorado de centro-derecha. Consulta aquí los resultados completos en el conjunto de la ciudad.