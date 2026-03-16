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¿Qué han votado tus vecinos? El resultado en Benavente, calle a calle, de las elecciones autonómicas de Castilla y León

Consulta el resultado de las elecciones autonómicas en Benavente calle a calle

El resultado en Benavente por mesa electoral.

El resultado en Benavente por mesa electoral.

J. A. Gil

El PSOE ha sido la fuerza más votada en Benavente este domingo en las elecciones autonómicas, con 2.776 votos, y el 33,98% del total de los sufragios. En segunda posición se sitúa el PP, que alcanza 2.461 votos y un 30,12%.

Pero el resultado de las elecciones en Benavente no es uniforme, el PSOE se impone en siete mesas electorales, pero el PP lo hace en cinco, e incluso hay una en la que gana Vox. Consulta en LA OPINIÓN DE BENAVENTE el resultado de las elecciones en la ciudad, calle a calle.

Noticias relacionadas y más

El PP también mantiene una ventaja clara sobre Vox, que pese a su fuerte crecimiento no llega a superarlo. La diferencia entre ambas formaciones se sitúa en 397 votos, lo que permite al PP conservar su papel como principal referencia del electorado de centro-derecha. Consulta aquí los resultados completos en el conjunto de la ciudad.

Consulta en LA OPINIÓN DE ZAMORA todo lo relacionado con las Elecciones autonómicas en Castilla y León

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