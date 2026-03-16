¿Qué han votado tus vecinos? El resultado en Benavente, calle a calle, de las elecciones autonómicas de Castilla y León
Consulta el resultado de las elecciones autonómicas en Benavente calle a calle
El PSOE ha sido la fuerza más votada en Benavente este domingo en las elecciones autonómicas, con 2.776 votos, y el 33,98% del total de los sufragios. En segunda posición se sitúa el PP, que alcanza 2.461 votos y un 30,12%.
Pero el resultado de las elecciones en Benavente no es uniforme, el PSOE se impone en siete mesas electorales, pero el PP lo hace en cinco, e incluso hay una en la que gana Vox. Consulta en LA OPINIÓN DE BENAVENTE el resultado de las elecciones en la ciudad, calle a calle.
El PP también mantiene una ventaja clara sobre Vox, que pese a su fuerte crecimiento no llega a superarlo. La diferencia entre ambas formaciones se sitúa en 397 votos, lo que permite al PP conservar su papel como principal referencia del electorado de centro-derecha. Consulta aquí los resultados completos en el conjunto de la ciudad.
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