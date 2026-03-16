La Diputación de Zamora adjudica la reparación integral del puente sobre el río Eria en Villaferrueña por 219.000 euros

La Diputación Provincial de Zamora ha adjudicado las obras de reparación del puente sobre el río Eria, ubicado en la carretera ZA‑P‑1511 a su paso por Villaferrueña, a la empresa Retineo Ingeniería S.L por un importe de 219.414,16 euros, una cifra que supone una baja del 15,66% respecto al presupuesto de licitación, fijado en 260.154,34 euros. La actuación se financiará con cargo al Superávit 2024 y se integra en el Plan Extraordinario de Inversiones 2025‑2027 impulsado por la institución provincial.

La infraestructura, considerada estratégica para las comunicaciones de la comarca del Eria, será sometida a una intervención integral destinada a garantizar su seguridad y prolongar su vida útil. El plazo de ejecución de los trabajos será de tres meses a partir de la firma del acta de replanteo.

El puente, con más de un siglo de historia, está compuesto por siete vanos de 15 metros y cuenta con una anchura de cuatro metros. Su tablero, de tipología “pi”, presenta nervios y losas que serán objeto de una intervención completa. La actuación contempla la sustitución de los elementos de apoyo por sistemas elastoméricos modernos, la reparación de desperfectos en tablero, pilas y estribos, así como la reconstrucción de las juntas de dilatación y la limpieza de los espacios entre vigas.

Plan de trabajo

Los trabajos incluirán también el tratamiento del hormigón y de las armaduras dañadas mediante picado, saneo y aplicación de mortero especializado. Además, se procederá al izado del tablero con equipos hidráulicos para permitir el reemplazo seguro y preciso de los apoyos, una operación clave para la estabilidad estructural del conjunto.

Todas estas actuaciones permitirán mejorar de forma sustancial la resistencia del puente y asegurar su correcto funcionamiento durante las próximas décadas, según detalla la Diputación Provincial.

La reparación forma parte del esfuerzo inversor extraordinario de la institución, orientado a reforzar la seguridad vial, mejorar la movilidad y modernizar la red viaria provincial, contribuyendo a la cohesión territorial y al desarrollo económico del medio rural.