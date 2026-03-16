Una comisión paritaria municipal aborda en Benavente el caso de acoso a una trabajadora

Una comisión paritaria convocada por el Ayuntamiento de Benavente abordó el viernes la denuncia por acoso laboral presentada por una trabajadora municipal ante la Inspección de Trabajo contra la alcaldesa y los concejales de Fiestas y Cultura.

El encuentro, auspiciado por la Concejalía de Personal, reunió a la denunciante acompañada de su abogada, a representantes o delegados del comité de empresa de los sindicatos CSIF, Comisiones Obreras y UGT, a técnicos municipales, y a la propia alcaldesa y a los concejales de Personal, Cultura, Seguridad Ciudadana y Deportes.

La reunión terminó sin avances tras producirse momentos de tensión que desembocaron en que la alcaldesa y la edil de Cultura se levantaran y se fueran, según informaron fuentes sindicales.

Protocolo de actuación

Los sindicatos solicitaron el protocolo de actuación para casos de acoso laboral, un protocolo que, según las mismas fuentes, "no estaría activo desde el año 2010", y del que no habría constancia clara de su existencia y estaría relacionado con casos de acoso sexual. No obstante, la norma que obliga a contar con un protocolo está vigente desde el año 2023, según los sindicatos.

En el encuentro, los representantes sindicales señalaron y refirieron hasta tres casos de presunto acoso laboral en los últimos años además del denunciado por la trabajadora presente en la reunión.

Entretanto, la Inspección de Trabajo habría notificado ya la denuncia de la empleada municipal al Ayuntamiento benaventano, que mantuvo desde el primer momento que había conocido la denuncia por presunto abuso de poder por la prensa, y negó las acusaciones. La denuncia fue formulada a finales del mes de enero en la sede del Servicio Público de Empleo de la ciudad.