La capa ibérica revela su historia y detalles únicos en esta exposición de Benavente

La capa ibérica tradicional se convierte estos días en protagonista de una exposición en el Centro Cultural Soledad González de Benavente, que invita a mirar con otros ojos una prenda profundamente ligada a la historia y la identidad de esta zona. Bajo el título “Capa Ibérica 2026”, la exposición reúne más de quince piezas procedentes de distintas comarcas de la provincia de Zamora y de territorios cercanos como León, Salamanca o la región portuguesa de Tras-os-Montes, que muestran la riqueza y diversidad de una prenda profundamente ligada a la vida cotidiana de generaciones pasadas que, aunque a simple vista pueda parecer uniforme, esconde numerosas variantes.

La exposición, organizada por la Asociación Amigos de la Capa de Benavente con la colaboración de la Asociación Cultural Son de Los Valles, se ha abierto al público este lunes y podrá visitarse hasta el 22 de marzo. Sirve, además, de antesala al II Encuentro de Capas Ibéricas, que tendrá lugar en Benavente los días 21 y 22 de marzo.

Presentación de la exposición en Casa Solita. / E. P.

La muestra propone un recorrido por distintos modelos de capas que reflejan las particularidades climáticas y culturales de cada comarca. Como explica Ángel Trilla, responsable del desarrollo de la exposición y presidente de la asociación Son de Los Valles, el objetivo es precisamente mostrar esas diferencias que muchas veces pasan desapercibidas. Según señala “basta observarlas con atención para descubrir matices en el corte, en la forma de la esclavina, en los tejidos o en los detalles decorativos. No es lo mismo la capa de las zonas de Tierra de Campos que la de áreas de montaña como Sanabria”, donde el frío exigía prendas más robustas y protectoras.

Amigos de la Capa de Benavente, en la muestra de Casa Solita. / E. P.

En total, la exposición reúne más de quince ejemplos distintos, procedentes en su mayoría de colecciones particulares, además de piezas cedidas por varios colectivos para la ocasión. El recorrido permite observar cómo las características de cada territorio han influido en la forma de estas prendas, adaptadas durante generaciones a las necesidades de abrigo de cada zona.

La exposición se estructura en tres salas que permiten al visitante recorrer distintos aspectos de la capa y de la indumentaria tradicional. La primera funciona como espacio de bienvenida y simboliza el hermanamiento de la capa ibérica entre España y Portugal, representado a través de los emblemas de ambas banderas. En esta sala también se ha querido incluir un elemento muy ligado a la identidad de la provincia, la manta zamorana, recordando su histórica elaboración en localidades cercanas como Santibáñez de Vidriales. La pieza aparece acompañada por dos símbolos de Benavente: la Torre del Caracol y la Virgen de la Vega.

Amigos de la Capa con la pieza más antigua de la exposición (a la izquierda) y la cedida por Miranda do Douro (derecha). / E. P.

En esta sala están dos de las piezas más destacadas de la muestra. Se trata de una capa de pardo conocida como “aleta de murciélago”, denominada así por la forma de su esclavina. La prenda, propiedad de la Asociación Amigos de la Capa de Benavente, está documentada a finales del siglo XVIII, lo que la convierte en la más antigua de la exposición y le otorga un lugar destacado dentro del conjunto. Otro de los elementos destacados es la presencia de una capa mirandesa, procedente de la comarca portuguesa de Tras-os-Montes, que ha llegado a la muestra gracias a la colaboración de la Cámara Municipal de Miranda do Douro y a las gestiones de la Asociación Amigos de la Capa, según explicó el secretario de Amigos de la Capa, Felipe Jiménez. Se trata de una reproducción del siglo XX realizada siguiendo las técnicas tradicionales de la zona, con el característico picado sobre paño pardo y detalles en negro.

La segunda sala de la muestra con algunas de las piezas expuestas. / E. P.

La segunda sala reúne la variedad de capas expuestas, procedentes principalmente de distintas comarcas de la provincia de Zamora, junto a ejemplos de Salamanca y León. La exposición incorpora también dos reproducciones, una anguarina y una capa basada en un modelo antiguo de la asociación benaventana, con el objetivo de recordar que esta tradición no pertenece únicamente al pasado y que las capas siguen elaborándose en la actualidad, según señala Trilla.

Finalmente, la tercera sala está dedicada a la comarca y la ciudad de Benavente, con varios trajes completos de indumentaria tradicional femenina y masculina. Explicó Trilla que “el traje de ella es completamente antiguo desde la mantilla de cabeza, los mantones, los pañuelos, el rodao, el mandil, todo es original, siglo XIX. Es un traje completo de Uña de Quintana. Mientras que el traje masculino es una reproducción”.

Trajes de ceremonia en la sala tercera de la exposición. / E. P.

Hay también en esta sala una capa de ceremonia con un corte diferente procedente de Castrogonzalo y diversas piezas de joyería tradicional que completan estos conjuntos. Además de la capa eclesiástica del Corpus Christi de Benavente, datada en el siglo XIX y bordada en oro en realce. La pieza fue confeccionada en Valencia por las religiosas adoratrices y, según explica Trilla, debido al deterioro del tejido original, fue trasladada posteriormente a un soporte nuevo para garantizar su conservación.

La exposición permite también observar de cerca la hechura de cada capa, desde su estructura —el cuerpo y la esclavina— hasta los materiales con los que están confeccionadas. Todas las piezas están realizadas en lana 100%, “aunque se diferencian por el tipo de tejido según el tratamiento y la presión aplicada a la lana durante su elaboración”, indica Trilla. De este modo, se distinguen tres tipos principales de material: paño, estameña y sayal. El paño es el más fino y el que presenta un tejido más apretado, lo que lo convierte también en el más costoso.

La estameña, por su parte, solía elaborarse en los colores naturales de la lana, principalmente tonos pardos sin teñir, aunque en algunos casos posteriormente se aplicaban tintes. Por último, el sayal era un tejido más basto, utilizado sobre todo para prendas de uso cotidiano; se elaboraba a partir de estameña, pero en su trama y urdimbre también podía incorporar otros materiales como el lino.