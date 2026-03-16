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Benavente organiza un encuentro literario con Luz Gabás, Premio Planeta 2022

La autora de "Palmeras en la nieve" estará en el Centro Cultural Soledad González para la firma de libros y una tertulia literaria el día 27

Alcaldesa de Benavente (izquierda) y la concejala de Cultura (derecha) durante la presentación.

Alcaldesa de Benavente (izquierda) y la concejala de Cultura (derecha) durante la presentación. / E. P.

Eva Ponte

La Concejalía de Cultura de Benavente oganiza para el próximo viernes 27, en el Centro Cultural Soledad González, un encuentro literario con la autora Luz Gabás, escritora ganadora del Premio Planeta 2022 con la novela "Lejos de Luisiana" y autora de novelas como "Palmeras en la nieve".

El encuentro ha contado con la presentación de la mano de la alcaldesa de Benavente, Beatriz Asensio y la concejala de Cultura, Mercedes Benítez. Asensio ha destacado el papel de Luz Gabás en la literatura nacional situándola como una referencia en el panorama actual. El evento arrancará a las cinco y media de la tarde con la firma de ejemplares por parte de la autora en la Biblioteca Municipal antes de dar paso a una tertulia literaria con todos los asistentes a partir de las siete de la tarde.

Otras actividades

Junto a esta actividad, el área de Cultura ha presentado otras dos propuestas culturales para el periodo de Semana Santa.

Noticias relacionadas y más

  • El lunes 30 de marzo, tendrá lugar el cuentacuentos dirigido a público infantil "Kikiricuentos" con Rodrigo Hernández a partir de las 12:30 horas.
  • El miércoles, 1 de abril, será el turno de "Cuentos de barro" con Esmeralda Folgado a la misma hora.
  • Estas dos jornadas, además, en la Sala Curtis Garland hay previstas dos citas de "Cafés Filosóficos" dirigidos por Pello Biain. El martes, la cita para el diálogo y la reflexión comenzará a partir de las 18:30 horas y el miércoles será en jornada de mañana a partir de las 11:30 horas.
Programa de actividades.

Programa de actividades. / .

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