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La ABTE celebra por todo lo alto las Jornadas de la Matanza 2026

Unas ochenta personas participan en el evento gastronómico anual

La ABTE celebra por todo lo alto las Jornadas de la Matanza 2026.

La ABTE celebra por todo lo alto las Jornadas de la Matanza 2026. / Cedida

J. A. G.

Benavente

La Asociación Benaventana del Toro Enmaromado (ABTE) ha celebrado este fin de semana sus tradicionales Jornadas de la Matanza 2026. La actividad se enmarca en el calendario habitual de la entidad y reunió a decenas de participantes en torno a un programa centrado en la gastronomía típica y en los espacios de encuentro social.

La tradicional degustación de huevos con chichas sirvió como inicio formal de las actividades, a la que sucedió un ronda de vinos por el centro de la ciudad y una comida de convivencia a base de arroz a la zamorana que congregó 80 comensales. Tras la sobremesa se sucedieron partidas de bingo y cartas en las instalaciones de la asociación y en una carpa exterior.

La ABTE celebra por todo lo alto las Jornadas de la Matanza 2026 | CEDIDA

La ABTE celebra por todo lo alto las Jornadas de la Matanza 2026 | CEDIDA

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