La Junta Electoral retira en Benavente papeletas selladas con "¡Que te vote Txapote!"

La normalidad ha sido la nota dominante de la jornada electoral en el partido judicial benaventano desde que se abrieron los colegios electorales y se constituyeron las mesas, aunque a lo largo del día se han sucedido varias incidencias, si bien, sin mayores efectos en el desarrollo de la votación.

La más llamativa se produjo pasadas las tres de la tarde en el colegio electoral ubicado en el gimnasio del CEIP Fernando II. Una ciudadana que se disponía a coger una papeleta del PSOE no las halló en la cabina. Puso el hecho en conocimiento de los apoderados socialistas y estos descubrieron que alguien las había dado la vuelta dificultando su localización y que en la mesa, al menos otra decena de papeletas habían sido selladas con la frase "¡Que te vote Txapote!".

El PSOE formuló denuncia en la Junta Electoral de Zona, en los juzgados locales, y al menos media docena de funcionarios se personaron el colegio electoral, retiraron las papeletas inutilizadas y revisaron las que habían sido descolocadas.

Algunos integrantes de mesas sobrellevaron con humor la jornada. | J. A. G.

Inicialmente habían recogido papeletas de otros colegios electorales para hacer posible una reposición inmediata, aunque no fue necesario finalmente. Fuentes socialistas explicaron que en el Fernando II nadie se había percatado del boicot, aunque sitúan el incidente antes de la hora de comer.

La jornada, soleada y con buena temperatura, registró la primera incidencia en Santa María de Valverde, donde no había papeletas de Podemos. La mesa se constituyó pero no se abrió hasta que llegaron los votos de la formación morada.

Incomparencia de presidentes

En Benavente, en los colegios Centro Permanente de Adultos, Las Eras y Fernando II, los presidentes de tres mesas no comparecieron y tuvieron que ser sustituidos por los suplentes. En principio la Junta Electoral no ha formulado denuncia.

También en el Fernando II, el desvanecimiento de un varón de edad avanzada por una aparente subida de azúcar, motivó la intervención de personal sanitario. En este mismo punto, por otra parte, el elevador para personas discapacitadas no funcionó durante la jornada electoral, aunque no ha trascendido si se produjeron quejas o contratiempos de personas con discapacidad que no tuvieron dificultades para ejercer el derecho al sufragio.

Una niña con sus familiares buscando su mesa electoral. / J. A. G.

En el colegio San Isidro, una mujer descubrió que su nombre no aparecía en el listado censal. Apoderados-interventores pusieron el hecho en conocimiento de la Policía Local que envió una patrulla al colegio para comprobar lo que ocurría e informar a la votante de qué pasos podía seguir para ejercer su derecho al voto.