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Centenario en Melgar de Tera: María Ramos Villar cumple 100 años rodeada de su familia

Hijas, nietos, biznietos, hermanos y sobrinos viajan desde Zamora, Madrid, Barcelona y Vigo para acompañarla en su aniversario

Foto de familia con Maria Ramos Villar en cien cumpleaños.

Foto de familia con Maria Ramos Villar en cien cumpleaños. / Cedida

J. A. Gil

Benavente

Melgar de Tera vivió ayer una jornada especialmente emotiva con la celebración del 100 cumpleaños de María Ramos Villar, nacida el 15 de marzo de 1926. La vecina, una de las más conocidas del municipio, alcanza el siglo de vida en una fecha señalada para su entorno más cercano, que ha querido reunirse en el pueblo para acompañarla en este día y darle una sorpresa. La celebración ha congregado a buena parte de su familia, que se ha desplazado desde distintas ciudades españolas para acompañarla en un aniversario que marca un siglo completo de vida en el mismo lugar donde nació y donde continúa residiendo.

A lo largo de su trayectoria, María ha mantenido un vínculo constante con el pueblo, en el que ha desarrollado toda su vida personal y familiar. Madre de cinco hijas, abuela de once nietos y bisabuela de catorce biznietos, su descendencia se encuentra hoy repartida por varias comunidades autónomas. La reunión ha permitido reunir a cuatro generaciones en torno a la figura de la centenaria.

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Además de sus hijas, nietos y biznietos, también han acudido a la celebración hermanos y sobrinos, ampliando así el encuentro familiar. La presencia de familiares procedentes de Zamora, Madrid, Barcelona y Vigo ha dado lugar a una reunión intergeneracional cuyo objetivo era rendir homenaje a la centenaria.

María Ramos Villar ha cumplido este sábado 100 años en Melgar de Tera.

María Ramos Villar ha cumplido este sábado 100 años en Melgar de Tera. / Cedida

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