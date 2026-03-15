Benavente abre un nuevo expediente de ruina para el edificio de la avenida el Ferial, 8 al caducar el anterior

El Ayuntamiento de Benavente ha declarado la caducidad del procedimiento administrativo de declaración de ruina del inmueble situado en la avenida El Ferial número 8, incoado mediante decreto de Alcaldía de marzo de 2024, al haber transcurrido el plazo máximo para su resolución sin que se dictara resolución expresa.

El expediente de ruina se abrió de oficio tras la situación de deterioro del edificio y después de que la parte interesada presentara alegaciones proponiendo como alternativa "el desmontaje de la fachada para su posterior reproducción en condiciones idénticas a las que motivaron su catalogación". En el marco de la tramitación se solicitó informe a la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural, que indicó que "se debe consolidar el inmueble conservando en todo caso la fachada y se estará a lo que establezca la normativa urbanística de aplicación".

El informe de Patrimonio fue recibido por el Ayuntamiento el 25 de junio de 2025, cuando ya había vencido el plazo máximo de seis meses para resolver el procedimiento de ruina, fijado por el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León. La propia resolución recuerda que, conforme a dicha normativa, "la resolución debe notificarse dentro de un plazo de seis meses desde la fecha de la solicitud cuando el procedimiento se haya iniciado a instancia de parte, o desde la fecha del acuerdo de inicio cuando se haya iniciado de oficio. Transcurrido dicho plazo, en el primer caso la solicitud debe entenderse estimada, y en el segundo caso el procedimiento caducado".

Nueva declaración

El Ayuntamiento ha acordado incoar un nuevo procedimiento de declaración de ruina respecto al inmueble de la avenida El Ferial número 8, "en el que se incorporarán todos los actos y trámites existentes en el presente procedimiento, cuyo contenido se hubiera mantenido igual de no haberse producido la caducidad, con independencia de la presentación de alegaciones y pruebas por parte de la interesada". La resolución subraya que, en todo caso, en el nuevo expediente deberán cumplimentarse de nuevo los trámites de alegaciones, proposición de prueba y audiencia.

Como antecedente, el Ayuntamiento había iniciado el expediente de ruina tras años de deterioro del edificio y diversas actuaciones municipales de disciplina urbanística. La tramitación se produjo en un contexto de preocupación por la seguridad y la conservación del inmueble, catalogado por su valor arquitectónico, y de debate sobre la compatibilidad entre su protección patrimonial y las condiciones estructurales del edificio.

En el curso del conflicto urbanístico, la propiedad había solicitado la suspensión del derribo del inmueble, petición que fue denegada por el Ayuntamiento en una resolución anterior, manteniendo la vigencia de las órdenes municipales vinculadas a la seguridad y estabilidad del edificio.

La situación del edificio motivó también actuaciones de la Policía Local, que el 10 de febrero de 2026 realizó una comprobación in situ tras la llamada de un particular que alertó sobre el estado de la cubierta y la aparición de brechas en la fachada. En esa intervención se procedió a recolocar el vallado perimetral "por razones de seguridad".