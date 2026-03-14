El Procurador del Común investiga al Ayuntamiento de Benavente por 24 comisiones informativas celebradas fuera de plazo

El Procurador del Común investiga 24 comisiones informativas fuera de plazo tras una queja presentada el 3 de diciembre de 2025 por el Grupo Socialista, que denuncia que el Ayuntamiento ha incumplido de forma sistemática la convocatoria y celebración de las sesiones de trabajo. El PSOE recuerda que se decidió que todas las comisiones debían celebrarse con una antelación mínima de dos días hábiles respecto al pleno municipal, además de contemplarse convocatorias extraordinarias o urgentes cuando así lo decidiera la presidencia de cada comisión.

El Grupo Municipal Socialista aporta un listado detallado de las comisiones celebradas durante 2025, comparadas con las fechas de los plenos ordinarios de cada mes. Del análisis de esas fechas se desprende que 24 comisiones informativas se celebraron después del pleno correspondiente, incumpliendo la antelación mínima acordada.

El escrito sostiene que esta situación afecta al derecho de los concejales a disponer de la información con la periodicidad establecida y dificulta la organización de sus actividades, especialmente en el caso de los ediles de la oposición que no cuentan con dedicación exclusiva. El grupo afirma haber trasladado esta situación al equipo de Gobierno en plenos, comisiones y juntas de portavoces, sin que se haya producido corrección alguna.

Transparencia

La queja fundamenta su presentación en la Ley del Procurador del Común, cuyo artículo 1.1 define a la institución como el alto comisionado de las Cortes de Castilla y León para la protección de los derechos fundamentales y la tutela del ordenamiento jurídico autonómico. Asimismo, cita el artículo 28.1, que faculta al Procurador para comunicar a las Cortes casos graves y reiterados de aplicación deficiente o nula del ordenamiento jurídico. Con base en estos preceptos, el PSOE solicita que se inste a la alcaldesa de Benavente y a su equipo de Gobierno a cumplir con lo acordado por el pleno y con la normativa vigente.

Esta queja se suma a las 43 denuncias elevadas también por el Grupo Municipal Socialista al Comisionado de Transparencia por la presunta vulneración de la legalidad al no aportar la documentación solicitada por la oposición.

En este caso, e l PSOE apoyó su reclamación en el derecho fundamental de participación política reconocido en el artículo 23 de la Constitución Española, al considerar que el acceso a la información pública necesaria para el desempeño del cargo es parte del estatus propio de los representantes locales y un presupuesto para ejercer sus funciones de deliberación, voto, fiscalización y gestión.